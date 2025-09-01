Cae el cuarto entrenador de la Liga Colombiana 2025-II

Nueve fechas disputadas y ya son cuatro los entrenadores que han tenido que dejar su cargo por cuenta de los malos resultados en este segundo semestre de la Liga Colombiana.

El primero en decir adiós fue Alexis García en Unión Magdalena, equipo que se está yendo al descenso; posteriormente, el turno fue para David González en Millonarios, que fue cesado del cargo ante los malos resultados; y el último, hasta este primero de septiembre había sido, había sido Pablo de Muner en Águilas Doradas.

Raimondi abandona el América de Cali

A través de redes sociales, el América de Cali confirmó la salida de Diego Gabriel Raimondi, entrenador argentino que duró apenas dos meses con la institución escarlata. La decisión fue tomada luego de la derrota 1-0 en casa de Alianza Valledupar, durante la novena fecha de la Liga Colombiana.

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública en general que, tras una decisión tomada de mutuo acuerdo, Gabriel Raimondi finalizó su vínculo como director técnico de nuestro equipo profesional”, se informa.

Y complementa: “Agradecemos al profesor Raimondi y a su cuerpo técnico por el compromiso y la disposición en su etapa en la institución. Les deseamos éxitos en sus futuros retos profesionales”.

📄 Comunicado oficial | Gabriel Raimondi. pic.twitter.com/c15MPL5ZsG — América de Cali (@AmericadeCali) September 1, 2025

Diego Gabriel Raimondi se va del América de Cali con un balance de 14 partidos dirigidos, de los cuales ganó apenas cuatro, empató tres y perdió siete. Es decir que sumó 15 puntos de 42 posibles, lo cual da un rendimiento del 35.7%. Adicionalmente, su equipo anotó 14 goles y recibió 13.

Es preciso recordar que el mismo entrenador había puesto en duda su continuidad, tras la derrota en Valledupar. “Hay que asumir las responsabilidades. Como lo dije antes, este es un club muy grande. Lo hablaré con Marcela tranquilo y por supuesto mi continuidad está en duda”, fue lo que dijo

En reemplazo del argentino llegará Alex Escobar como director técnico interino. En su grupo de trabajo estará acompañado de Carlos Hernández y Harold Viáfara.

¿Qué viene para el América de Cali?

América de Cali tiene primeramente la definición de los octavos de final de la Copa Colombia. La serie frente al Atlético Bucaramanga va 1-0 en favor de los santandereanos y todo se definirá este miércoles 3 de septiembre en el Pascual Guerrero, a partir de las 5:15 de la tarde.

En cuanto a la Liga Colombiana, certamen en el que marcha en la penúltima posición con apenas 5 puntos, su próxima salida será el domingo 7 de septiembre ni más ni menos que ante Deportivo Cali en el clásico vallecaucano.