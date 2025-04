Mauricio Lizcano se lanzará a la presidencia por firmas: “No voy a ser el candidato del petrismo”

Este miércoles 23 de abril, el exministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación(TIC) Mauricio Lizcano llegó a los micrófonos de ‘Sin Anestesia’, un espacio novedoso e informativo liderado por La Luciérnaga de Caracol Radio y Red+ Noticias, para hablar de su deseo de llegar a la presidencia de Colombia, así como de relación actual con el gobierno de Gustavo Petro.

Lizcano llegó al ‘Gobierno del Cambio’ como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), cargo que ocupó desde agosto de 2022 hasta abril de 2023.

De ahí, saltó a la cartera de las TIC hasta que el pasado 20 de enero presentó su renuncia oficial tras permanecer cerca de dos años liderando proyectos claves en materia de las telecomunicaciones como la subasta del espectro 5G y Ley de Datos.

Su salida del gobierno Petro se dio en medio de un remezón ministerial anunciado desde finales de 2024, que también motivó la salida de Luis Gilberto Murillo de la Cancillería y María Constanza García del Ministerio de Transporte.

En su reciente anuncio de aspirar a la presidencia 2026 - 2030, el exministro aseguró que su candidatura no se enfrascará en ideologías políticas, por lo que no hará parte ni de la izquierda ni de la derecha política del país. “En la derecha hay talento, pero en la izquierda también. Juntarnos es una obligación”, declaró.

“Yo no tengo el aval de la izquierda”

En ‘Sin Anestesia’, el exfuncionario reiteró su postura independiente y confirmó que no será el candidato del petrismo:

“Voy a ser candidato de los colombianos y las colombianas porque voy a ir por firmas. Yo no tengo el aval de la izquierda, no voy a participar en la consulta del frente amplio. Yo llegué al Gobierno por cuestiones técnicas y porque estábamos ilusionados con el cambio, pero la verdad yo no voy a ser candidato del petrismo”.

Sobre su relación con el gobierno actual, dijo que al igual que muchos funcionarios se unió a este proyecto que prometió un cambio profundo en el país: “No llegué solo, llegó Alfonso Prada, llegó Alejandro Gaviria, Cecilia López, Ocampo. Llegamos muchos que consideramos que había que hacer un gobierno más amplio. Pues yo duré mucho más por los resultados y la confianza que me gané“.

Agregó que, no se arrepiente de haber conformado el gabinete ministerial del presidente Petro: “No puedo negar que estuve en el Gobierno Petro, pero haremos una Selección Colombia desde diferentes vertientes".

“Un país que se divide es un país fracasado”

Para Lizcano, “un país que se divide es un país fracasado” por esta razón le apostará a una revolución que cambie las reglas de juego con sentido común, más allá de las ideologías:

“No veo soluciones que funcionen si la mitad de la gente está en contra. La propuesta a la salud la mitad está en contra, la propuesta a la seguridad la mitad también está en contra, así no va a funcionar nada”.

“Pongo el ejemplo de que gane la extrema derecha en las próximas elecciones, le va a venir la izquierda a no dejarlo gobernar y ahí vamos a quedar patinando como un pantano. Si gana la extrema izquierda o la izquierda, pasa lo que está pasando con el bloqueo institucional, le pasó a Duque en el gobierno pasado y ahora a Petro. Entonces Colombia no está avanzando y yo creo que hay que salir de la división”, añadió.

Reviva la entrevista en ‘Sin Anestesia’