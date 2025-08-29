Viernes 29 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Tropas de la Octava Brigada del Ejército Nacional, a través del Batallón de Alta Montaña N.º 5, junto a la Policía Nacional, neutralizaron de manera controlada un artefacto explosivo improvisado (AEI) que representaba una amenaza latente para los habitantes del municipio de Córdoba.

La rápida y efectiva reacción se dio luego de que la comunidad alertara sobre la presencia sospechosa de un cilindro en la vía. De inmediato, las tropas desplegaron el protocolo de seguridad, acordonando el área.

Una vez verificada la amenaza, se llevó a cabo la detonación controlada del artefacto, eliminando el riesgo sin afectar a la población ni al personal militar

Luego de un Consejo de Seguridad Extraordinario en el municipio de Córdoba, las autoridades Determinaron ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos para quienes den información sobre los autores materiales e intelectuales de la ubicación del artefacto explosivo

Las autoridades en el Quindío reforzarán las medidas de seguridad, tras la instalación de un artefacto explosivo en zona cordillerana

Y es que las investigaciones se enfocan en establecer la procedencia y objetivo de la instalación del artefacto explosivo tipo cilindro a la entrada del municipio de Córdoba.

El secretario del interior del departamento, Jaime Andrés Pérez rechazó este tipo de actos terroristas y delincuenciales que es un flagelo que se vive a nivel nacional. Informó que mediante inteligencia militar se conoció sobre el cilindro de 40 libras color rojo a 200 metros de la entrada principal del municipio y fue ahí que desplegaron las labores operativas con el objetivo de detonar de manera controlada el explosivo determinando que era de poco poder

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento indicó que trabajan articuladamente para brindar la tranquilidad a la población. Enfatizó en que no se puede desconocer la realidad que está viviendo el país y que puede llegar a afectar al Quindío por eso es clave generar las medidas correspondientes.

Fue claro que el explosivo no tenía las características propias de un artefacto con la capacidad de generar una gran afectación por eso los resultados de la investigación para conocer quién está detrás del hecho se dará a conocer en los próximos días.

Especificó que, aunque avanzan las investigaciones la conclusión preliminar está enfocada a que el objetivo era generar ruido porque no tenía un poder de destrucción importante ni metralla en su interior, sin embargo, es clave establecer la motivación con este tipo de hechos.

Aclaró que no habrá por ahora medidas adicionales en cuanto a restricción vehicular entendiendo que la zona cordillerana está custodiada fuertemente por el Ejército Nacional y se genera una coordinación muy importante con las estaciones de policía en estas jurisdicciones.

En el Quindío investigan el millonario hurto a un hotel, delincuentes con armas de fuego intimidaron a las víctimas

El hecho delictivo se registró en la noche del miércoles 27 de agosto donde dos hombres armados y con elementos que tapaban sus rostros ingresaron al hotel La Mía ubicado en la vía El Caimo- Armenia.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento informó que los delincuentes le solicitaron al administrador del establecimiento la ubicación de una caja fuerte y es ahí cuando llegan otras cuatro personas para ultimar el hurto.

Destacó que los hombres se llevaron celulares y un dinero en efectivo que asciende a 30 millones de pesos tras violentar la caja fuerte. Aseguró que establecen las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y lograr recuperar los elementos hurtados en el lugar.

Es de anotar que este caso es similar al ocurrido el fin de semana pasado en una vivienda al norte de Armenia donde hombres encapuchados amordazaron e intimidaron con arma de fuego a sus víctimas y se llevaron los elementos de valor.

En Armenia fortalecerán la presencia institucional por los encuentros deportivos del Deportivo Pereira en el Estadio Centenario

Recordemos que debido a adecuaciones en el Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira el estadio Centenario de Armenia será la casa del equipo deportivo de esa ciudad.

En efecto este a las 6:20 de la tarde de este sábado 30 de agosto se llevará a cabo un partido entre el equipo Matecaña y Atlético Bucaramanga por eso las autoridades están al tanto para mitigar cualquier afectación en materia de orden público.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta dijo que establecen todo el trabajo preventivo por eso habrá fortalecimiento policial para garantizar la seguridad antes, durante y sobre todo después del encuentro deportivo.

Reconoció que la preocupación se centra en el comportamiento entre las barras y los hinchas por eso hoy habrá una reunión para ultimar detalles donde tienen apoyo de la regional #3.

Es de anotar que el miércoles 3 de septiembre será el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay entre el Deportes Quindío y Atlético Nacional.

En el municipio turístico de Salento se llevó a cabo el lanzamiento de la Unidad Básica de Carabineros de la Policía

Según la Policía, los carabineros empezarán a generar un fortalecimiento con 15 unidades, equinos, vehículos y tecnología para garantizar no solo seguridad a los turistas sino a la comunidad que allí habitan.

El alcalde del municipio de Salento Santiago Ángel Morales se mostró muy optimista por la puesta en marcha de la unidad de carabineros que se podrá desplazar a las 17 veredas con las que cuenta el municipio lo que permitirá mayor presencia institucional garantizando la seguridad y también protegiendo el medio ambiente.

Un perro fue rescatado en Armenia tras ser víctima de maltrato en un conjunto residencial

El lamentable hecho se registró en un conjunto residencial en inmediaciones del barrio La Patria de la ciudad donde en un vídeo que circuló en redes sociales se evidenció el maltrato a un perro.

La animalista de la fundación Eco Huellas, Diana Rodríguez indicó que, aunque es un video que muestra una puerta de un apartamento el audio es claro sobre la afectación que se generaba al animalito en cuanto a gritos y al parecer golpes.

Fue clara que de inmediato realizaron la intervención correspondiente y lograron determinar en entrevista con una persona que integra el comité de convivencia que el maltrato animal es recurrente.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez exaltó la denuncia oportuna de la animalista Diana Rodríguez lo que permitió generar el acompañamiento e incautación oportuna de las dos mascotas

Paralizadas las obras del laboratorio de salud pública del Quindío, autoridades reconocen dificultades operativas del contratista

La obra para la construcción del laboratorio se tenía proyectada en la vía Armenia – El Caimo y que buscaba el procesamiento de muestras de toda la región. El secretario de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez confirmó que las obras actualmente están paralizadas por las dificultades operativas del contratista.

Advirtió que la intervención alcanza un 32% cuando debía entregarse el proyecto en el mes de diciembre del año 2024 y aclaró que desde el departamento establecen todas las gestiones para lograr superar las dificultades que se presentan actualmente.

Dijo que están instando a que si no se logran los ajustes necesarios la idea sería explorar una liquidación del tema contractual.

Aseguró que el recurso de la obra es de 32 mil millones de pesos de regalías, el departamento y el ministerio de salud.

En el Quindío no hay una política pública de vejez vigente, así lo advirtieron docentes del programa de gerontología de la universidad del Quindío que indicaron que en el departamento hay mas de 120mil personas mayores de60 años que necesitan una atención integral en salud, educación, cultura, entretenimiento, cuidados, protección y atención.

Armenia se prepara para recibir la Carrera de la Salud Mental este domingo 31 de agosto, evento deportivo y recreativo que reunirá a cientos de participantes y que implicará cierres viales en varios corredores principales de la ciudad.

El recorrido de la competencia iniciará en el sector de Unicentro y se extenderá por la avenida Bolívar en sentido norte-sur, con paso por la calle 7, carrera 15, calle 14, carrera 13, calle 11 y nuevamente por la avenida Bolívar en sentido sur-norte, hasta llegar al sector del Ordenador Vásquez Cobo, donde se realizará el retorno. Posteriormente, los corredores regresarán por la avenida Bolívar en sentido norte-sur hasta finalizar en Unicentro.

Daniel Jaime Castaño, titular de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta indicó “Los cierres se van a realizar desde las 4:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía; sin embargo, si se termina antes este evento, se irán habilitando las vías oportunamente.

En esta contingencia, invitamos a todas las personas que requieren movilizarse por esta zona, para que utilicen vías alternas como la avenida Centenario y las carreras 18 y 19 para poder desplazarse fácilmente”,

En una operación conjunta de vigilancia y control, la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Gobierno y Convivencia y en coordinación con la Policía de Turismo del Quindío, impuso la medida de suspensión preventiva de actividades a dos agencias de viajes en la ciudad.

La intervención se llevó a cabo como parte de las actividades de prevención y control de acuerdo con los programas Contigo Turismo Seguro y Turismo Responsable, campañas permanentes para garantizar la formalidad y la legalidad en el sector turístico.

Durante los operativos, los funcionarios verificaron el cumplimiento de las normativas vigentes y encontraron que estas dos empresas, desarrollaban su actividad económica de manera irregular. La medida de suspensión implica la prohibición inmediata de que estos negocios continúen operando y prestando sus servicios al público, de no acatar la medida, podrían enfrentar sanciones económicas severas e incluso el cierre definitivo.

El mercado laboral de Armenia alcanzó 140 mil ocupados en el primer semestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 5,2% frente al año anterior, equivalente a 7 mil nuevos puestos de trabajo así lo reveló el observatorio económico de la alcaldía municipal

Comfenalco Quindío recibió en Cuzco, Perú, el premio internacional The Bizz Award, en la categoría inspiracional, una distinción otorgada por la World Confederation of Businesses – Worldcob, que exalta organizaciones de diferentes países destacadas por su compromiso con la calidad, la innovación y el desarrollo sostenible.

José Fernando Montes Salazar, director administrativo de Comfenalco Quindío, dijo que se trata de una distinción a la misión permanente de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

En deportes, Armenia será la sede del Segundo Campeonato Nacional de Drones de carreras – Oficial MultiGP, organizado por Drone Racing Colombia. Más de 30 pilotos de todo el país se darán cita para competir en la máxima categoría de este deporte. Del 29 al 31 de agosto de 2025

Durante tres días, el Parque Soledén-Comfenalco de Armenia será escenario de adrenalina pura, con competencias, exhibiciones, experiencias interactivas y la presencia de marcas líderes en tecnología y aeronáutica.