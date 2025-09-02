¿IPS de mediana y alta complejidad en riesgo por giro directo a través de subsidio a la oferta?

El director de la Unión de IPS, Jorge Toro, destacó las estrategias que está implementando el gobierno para fortalecer la red pública hospitalaria, sin embargo, explicó que hay preocupación por el inicio del giro directo de recursos a hospitales públicos del país a través del subsidio a la oferta.

La medida adoptada por el gobierno de destinar el 30% de la Unidad de Pago por Capitación a la atención primaria en salud, puede ser perjudicial para hospitales de mediana y alta complejidad, según explicó el director.

Asegura que, a la hora de realizar pagos y negociaciones de tarifa, los hospitales manifiestan no tener recursos, y la plata de la Unidad de Pago por Capitación no les alcanza.

“Esto podría poner en riesgo lo que es el costo y la atención de salud de la mediana y alta complejidad. Nos deja muy preocupados de que vayamos a tener un déficit para el pago, el reconocimiento y contratación”, dijo el director de la Unión de IPS.

Durante esta semana, el gobierno inició este giro para hospitales públicos de zonas apartadas que tienen contratos con nueva EPS y paulatinamente, harán lo mismo con instituciones de mediana y alta complejidad, además se le extendió la oferta a instituciones privadas.

“Empezar con la nueva EPS y establecerles el monto obligatorio a nivel de cápita con esta primera fase de atención primaria, pues a nosotros sí nos deja muy preocupados”, indicó el director.