Gobierno inicia giro directo a hospitales públicos por medio de subsidio a la oferta

El Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que destinará el 30% de la Unidad de Pago por Capitación a la atención primaria en salud, empezando por el giro directo a hospitales públicos por medio del mecanismo de subsidio a la oferta, lo que representa cerca de 25 billones de pesos.

Esta medida ya se empezó a implementar con 527 hospitales con los que Nueva EPS tiene contratos, y que se encuentran en las zonas más apartadas del país, para empezar a “tejer” la prevención, predicción y resolución en salud.

“Se considera que el 30% de los recursos deben de ir hacia esas instituciones, para que al mismo tiempo tengan suficientes recursos para poder ampliar el servicio, ¿qué es ampliar el servicio?, es poder tener la presencia, no en este caso permanente, pero sí que cotidianamente esté llegando el pediatra, el ginecobstetra, el médico internista y especialmente el psiquiatra”, dijo el Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Lo que se busca, es que de 100 pesos, 30 pesos se tienen que destinar para contratar a la red para que atienda el primer nivel de complejidad, como consultas de todas las especialidades, garantizar el servicio de urgencias y tener la disponibilidad del talento humano en salud.

El jefe de la cartera de salud, también indicó que más adelante, serán incluidos hospitales privados, especialmente para poder destinar y tener asegurados adecuadamente los recursos que necesitan los hospitales de mediana y alta complejidad.

Hay que tener en cuenta que según lo establecido en la reforma a la salud, en cuanto a la constitución de los centros de atención primaria en salud (CAPS), estos se financiarán con recursos provenientes de la ADRES, con sustento en el subsidio a la oferta, de acuerdo con presupuestos estándar para la operación corriente en aquellos municipios donde de conformidad con lo definido por el Ministerio de Salud, sea indispensable para garantizar su operación.

El proyecto de ley también define que en los demás municipios, los CAPS se financiarán por subsidio a la oferta y por venta de servicios.