Superintendente de Salud Giovanny Rubiano informó que harán entrega de EPS Sanitas a Grupo Keralty

El Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano informó que harán entrega de EPS Sanitas a sus dueños, el Grupo Keralty, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional.

Según el funcionario, la medida de toma a raíz de que el alto tribunal no ha atendido la solicitud de nulidad del fallo y tampoco la aclaración de la misma.

“Pero por supuesto, aunque hicimos el requerimiento técnico, la Corte no nos ha respondido. Entonces se procede, señor ministro, a hacer la devolución de la entrega a sus importantísimos dueños”, anunció el Superintendente.

Le puede interesar: Keralty acude a la Corte pidiendo que la Supersalud devuelva el control de EPS Sanitas

Cuestionó la orden de la Corte, señalando que se necesitan razones para entregar una EPS intervenida con problemas financieros.

“No tiene capital mínimo, no tiene patrimonio adecuado, no tiene inversión de reservas técnicas, pone en riesgo a sus usuarios”, dijo el funcionario.

Lea más: “A mí me parece que eso no es correcto”: MinSalud sobre devolver el control de EPS Sanitas a Keralty

Rubiano no dio detalles ni una fecha exacta de como y cuando se realizará la devolución de Sanitas a sus dueños, luego de que el alto tribunal determinara que dichas medidas carecían de sustento técnico sólido, ya que no incorporaron informes actualizados ni acataron las órdenes judiciales previas de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T‑760 de 2008