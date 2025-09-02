Hospitales públicos de Antioquia celebran giros directos del gobierno nacional

Medellín, Antioquia

La Asociación de Entidades Sociales del Estado de Antioquia (AESA) destacó que la propuesta de pago directo por parte del Gobierno Nacional a los hospitales públicos puede convertirse en un alivio para sus finanzas y en un mecanismo para garantizar la continuidad de la atención en salud en los municipios del departamento.

Luis Hernán Sánchez Montoya, director de AESA, explicó que el modelo contempla un pago de 40.000 pesos por cada usuario afiliado en los municipios con menos de 10.000 afiliados, y de 35.000 pesos por cada usuario en los municipios que superen esa cifra. Según dijo, este flujo constante y mensual evitaría que los hospitales dependan de la voluntad de las EPS para el pago de los servicios prestados.

Sánchez Montoya afirmó: “Este flujo de recursos garantiza que nuestros hospitales puedan pagar oportunamente la nómina a sus médicos y demás personal de salud y además comprar los insumos necesarios para el funcionamiento”. También destacó como positivo que el Gobierno Nacional se convierta en garante de créditos blandos que permitirán a los hospitales ponerse al día con deudas pendientes con proveedores y otras entidades, con el respaldo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Actualmente, la crisis financiera de los hospitales públicos de Antioquia se explica en buena parte por las millonarias deudas acumuladas de las EPS, lo que ha generado dificultades para pagar salarios, insumos y mantener la operación en varias subregiones del departamento