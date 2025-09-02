Estos son los técnicos que suenan para llegar al América de Cali

Se vive otra crisis en un equipo grande del fútbol colombiano. América de Cali no ha podido despegar en la Liga Colombiana, son decimonovenos con solo 5 puntos, quedaron eliminados de la Copa Libertadores y perdieron en el partido de ida en los octavos de final de la Copa Colombia ante Bucaramanga.

Tras los malos resultados del equipo escarlata, el entrenador Diego Raimondi dejo su cargo en mutuo acuerdo con dirigentes del equipo, según informó el club a través de un comunicado en las horas de la tarde de este lunes 1 de septiembre.

Ante su salida, ya suenan dos nombres en el tintero de Tulio Gómez y Marcela Gómez, los dirigentes del equipo vallecaucano que trabajan en el nuevo proyecto deportivo, tras el fracaso de Raimondi quien asumió como técnico por primera vez con América.

¿Quiénes son los candidatos a ser el nuevo entrenador de América?

En los últimos días, ha sonado el regreso de un ex entrenador del equipo Americano que fue campeón con el equipo en 2020, último título conseguido por los escarlatas. Es el argentino Juan Cruz Real, quien al parecer ya se encuentra en conversaciones con los miembros de la Secretaría Técnica del equipo y sería una de las principales intenciones de los dirigentes como el próximo técnico del plantel.

Las reacciones en las redes sociales por parte de los hinchas americanos no son favorables, teniendo en cuenta que Juan Cruz Real salió del equipo en abril del 2021, también por malos resultados de su equipo y la afición no lo respaldo a pesar del título obtenido en la estrella de Navidad del 2021.

La última experiencia del argentino fue con Belgrano de Córdoba, equipo con el que estuvo hasta noviembre del 2024, su paso fue de un año y ocho meses. En Colombia también asumió como entrenador de Deportes Tolima y Junior de Barranquilla.

El otro candidato a DT de América de Cali

El otro nombre que ha sonado con fuerza es el del uruguayo Pablo Repetto, quien fue despedido de Atlético Nacional en 2024 más por su estilo de juego defensivo que por sus resultados, los cuales fueron bueno, pero no gustaban.

En su historial ha sido campeón con Liga de Quito en Ecuador y con Nacional de Montevideo en su país Uruguay. También ha dirigido en México, Paraguay, Bolivia y Emiratos Árabes.