Diego Raimondi: “Mi continuidad con América está en duda”

La derrota ante Alianza no solo confirmó la falta de fútbol del América de Cali sino también su incapacidad de ganar. Sin embargo, su entrenador, Diego Raimondi, espera hablar con tranquilidad con los directivos antes de decidir dar un paso al costado.

Lo cierto es que el equipo no ha mostrado mejoría con el correr de los partidos y a la eliminación de la Copa Sudamericana se suma, fecha tras fecha, el pobre accionar en la Liga Colombiana.

Raimondi ha dirigido los 7 partidos que ha tenido América de Cali en Liga. Perdió 4, empató 2 y sólo pudo ganar uno. El equipo ‘escarlata’ se ubica en la penúltima posición de la tabla y le faltan dos partidos por jugar. (Bucaramanga y Pasto).

En Copa Sudamericana dirigió en el empate y victoria en la serie contra el Bahía brasileño y luego perdió los dos partidos ante Fluminense en los octavos de final del torneo continental.

¿Qué dijo Diego Raimondi en rueda de prensa?

¿Dará un paso al costado? “Quisiera decir que la relación con los dirigentes es muy buena, Marcela (Gómez) y todos saben que tienen mi disponibilidad absoluta por ese buen trato que hemos tenido. Hoy el equipo no jugó bien, tuvo mucha dificultad y desde un punto de vista futbolístico, hoy no estuvimos a la altura. Hay que bajar un poco la adrenalina, hablar con tranquilidad y entre personas inteligentes nos vamos a entender”.

Los números de América: “Sobre los números no podemos decir nada, esta racha se divide en dos etapas, la primera era crisis absoluta de resultados como con Santa Fe, Tolima, Fluminense, que perdíamos, pero no lo merecíamos y hoy, que el equipo no merece ni empatar ni ganar. Hay que asumir las responsabilidades. Como lo dije antes, este es un club muy grande. Lo hablaré mañana con Marcela tranquilo y por supuesto mi continuidad está en duda”.

Esquema usado: “Creo que el equipo, cada vez que intenta cambiar de esquema, tiene una dificultad enorme. Volvimos a jugar un poco al fútbol con nuestro funcionamiento cuando pasamos al 4-3-3 en el momento que los laterales podían pasar al ataque con mas espacio. Cuando hay dificultad intento soluciones para ser más ofensivo, pero no por meter más atacantes uno es más ofensivo. Pero realmente hay muy poco para rescatar de este partido”.

Dos delanteros: “Creo que este equipo con dos puntas sufre mucho. Para jugar con dos puntas uno tiene que tener dos extremos, como Balanta que es un jugador que tiene mucho espacio y uno como Rafa”.

Responsabilidad en la crisis: “Cuando las cosas van muy mal la responsabilidad sí es de todos, pero va dividida por porcentajes y el entrenador es más culpable que los demás. Agradezco el respeto de los periodistas, de los hinchas, que vienen al banderazo, a pedir autógrafos y lo hacen con cinco partidos consecutivos perdidos. Mis jugadores son jugadores importantes, que han peleado por cosas importantes a nivel internacional y a nivel local. Estos chicos, seguro que van a salir a la superficie”.