Están en peligro datos de muchas entidades por vencimiento de la nube pública del Estado: David Luna
El exministro de las TIC y precandidato presidencial, David Luna, estuvo en 6AM para hablar de este problema que hoy pone en peligro a los datos de varias entidades.
El precandidato presidencial David Luna expresó su indignación tras el vencimiento del contrato de nube pública del Estado, advirtiendo que esta situación compromete la seguridad de datos sensibles y la continuidad de servicios digitales.
Además, el también exministro de las TIC afirmó que desde el 1 de septiembre las entidades públicas no podrán acceder directamente a proveedores como Oracle, AWS, Google y Microsoft, lo que impacta trámites en línea, historia clínica, pagos estatales y procesos judiciales, entre otras cosas.
Luna aprovechó para responsabilizar al gobierno Petro, al Ministerio TIC y a ‘Colombia Compra Eficiente’ por no prever un plan de continuidad, subrayando que son 195 entidades las que se verían afectadas.
