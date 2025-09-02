Están en peligro datos de muchas entidades por vencimiento de la nube pública del Estado: David Luna

El precandidato dice que el Gobierno no puede pedir más recursos cuando ni siquiera han gastado la plata que tienen. Foto | Caracol Radio

El precandidato presidencial David Luna expresó su indignación tras el vencimiento del contrato de nube pública del Estado, advirtiendo que esta situación compromete la seguridad de datos sensibles y la continuidad de servicios digitales.

Además, el también exministro de las TIC afirmó que desde el 1 de septiembre las entidades públicas no podrán acceder directamente a proveedores como Oracle, AWS, Google y Microsoft, lo que impacta trámites en línea, historia clínica, pagos estatales y procesos judiciales, entre otras cosas.

Luna aprovechó para responsabilizar al gobierno Petro, al Ministerio TIC y a ‘Colombia Compra Eficiente’ por no prever un plan de continuidad, subrayando que son 195 entidades las que se verían afectadas.

En desarrollo...