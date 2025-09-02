La gira de David Luna en el departamento de Boyacá buscando firmas para su aspiración presidencial

Tunja

David Luna abogado graduado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Fue Edil de Chapinero, dos veces Concejal de Bogotá, Representante a la Cámara, Senador, Viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Alto Consejero Presidencial para las Regiones y la Participación Ciudadana, Ministro de TIC.

Actualmente, lidera el Frente Ciudadano Contra la Tiranía y la Corrupción, desde donde trabaja activamente para salvaguardar las elecciones libres en el país y recoge firmas para convertirse en candidato presidencial del movimiento ciudadano “Sí Hay Un Camino”, le contó a Caracol Radio cómo le ha ido en este nuevo proyecto de su actividad política.

“Yo estoy dándole una vuelta a Colombia desde el día que renuncié al congreso y al partido porque estoy convencido que este país está preparado para una renovación política generacional. Yo tengo 50 años, estoy casado con Laura y soy papá de Julieta que tiene 9 y de Alejandro que tiene 5 y llevo 27 años en el servicio público sin una investigación, sin una sanción, sin un escándalo de corrupción”.

Dijo que avanza muy optimista recogiendo firmas en todo el país.

“Vengo del mundo de la tecnología y creo que tenemos las capacidades, pero sobre todo la humildad para darle la vuelta al país y para pedirle a la gente que firme para que podamos inscribirnos como presidentes. Ya llevamos 500.000 firmas debidamente certificadas, necesita 800.000”, pero dijo que quisiera poder presentar más para estar más seguro, quiero servir como presidente y en eso estamos.

Estas son las cinco propuestas de David Luna

Creamos un comité programático creativo, donde los expertos se sientan con el ciudadano y el ciudadano, les expresa sus problemas. Ya hemos lanzado 5 propuestas.

La primera crear un plan Colombia 2.0 para lograr enfrentar al narcotráfico, la segunda, reducir los trámites para que el ciudadano tenga la vida fácil para que la corrupción no lo aceche. La tercera, la necesidad de fortalecer a nuestra fuerza pública, porque la incorporación, está disminuyendo la cuarta echar mano de la tecnología, pero la quinta, crear un proceso de formación en máximo 10 meses a razón de 10 horas diarias de la mano de la tecnología para que con el talento que por ejemplo tiene Boyacá, podamos crear núcleos de inteligencia artificial que le permita a ganar hasta 150 dólares la hora sin salir de sus casas conectados a un buen internet. Eso es pensar distinto si queremos, por ejemplo, luchar contra el hambre en Colombia tenemos que pensar en cómo el campesinado tiene procesos de distribución y obviamente de tecnificación”.