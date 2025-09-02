EN VIVO | Etapa 10 de Vuelta España: siga acá el minuto a minuto de Bernal, Buitrago y colombianos

<b>Después del día de descanso, los corredores retoman la etapa 10 de la Vuelta España,</b> que cuenta con un recorrido de 175.3 kilómetros, entre el parque de Naturaleza Sendaviva y el alto de Larra Velagua. <b>Una jornada que se perfila de media montaña e ideal para posibles fugas</b>.Una carrera que tendrá un falso llano en subida que irá desgastando a los ciclistas. Además, <b>contará con dos puertos de montaña, uno de primera (en la meta) y tercera categoría,</b> que le dará la oportunidad a los escaladores.<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/09/01/egan-bernal-en-la-nomina-de-la-seleccion-colombia-para-el-mundial-de-ruta-2025/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/01/egan-bernal-en-la-nomina-de-la-seleccion-colombia-para-el-mundial-de-ruta-2025/"><b>Egan Bernal, en la nómina de la Selección Colombia para el Mundial de Ruta 2025</b></a><b>A continuación el recorrido</b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/31/en-vivo-etapa-9-de-la-vuelta-espana-siga-aca-el-recorrido-de-los-colombianos/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/31/en-vivo-etapa-9-de-la-vuelta-espana-siga-aca-el-recorrido-de-los-colombianos/"><b>Cabe recordar que el danés Jonas Vingegaard de Visma coronó la etapa 9 de la Vuelta España</b> </a>con un tiempo de 4:32:10, esta es su segunda victoria que consigue en esta edición.Por su parte, <b>el colombiano que sorprendió fue Guillermo Martínez, de Team Picnic,</b> que cruzó la línea de meta en el puesto 28, pues en las jornadas anteriores no había tenido un buen desempeño.