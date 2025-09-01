Egan Bernal, en la nómina de la Selección Colombia para el Mundial de Ruta 2025

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó este lunes la lista de los 14 corredores que representarán a Colombia en el Campeonato Mundial de Ruta de Kigali, Ruanda, que se llevará a cabo desde el próximo 21 al el 28 de septiembre de 2025.

Nómina Oficial Selección Colombia – Colombiana para el Campeonato Mundial de Ruta Kigali 2025 pic.twitter.com/UDroly3OCY — Federación Colombiana de Ciclismo (@fedeciclismocol) September 1, 2025

En la categoría Masculina, la Selección Colombia contará con la participación de algunos ciclistas de talla internacional, como Egan Bernal, campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia, además ha sido la mejor representación nacional en la Vuelta España.

También están convocados Walter Vargas, quien es seis veces campeón panamericano de la contrarreloj, Harold Tejada, corredor que tiene una gran capacidad en la montaña, y Brandon Rivera, que se perfila como un corredor versátil que aporta fortaleza en terrenos exigentes.

Con una nómina de experimentados, la Federación Colombiana de Ciclismo confía en que la Selección Colombia tenga una destacada actuación en el Campeonato Mundial de Ruta en Kigali.

La lista de los ciclistas colombianos que participarán en el Mundial Ruta 2025

Categoría Élite

1. Egan Arley Bernal Gómez (INEOS Grenadiers)

2. Walter Alejandro Vargas Alzate (Team Medellín – EPM)

3. Harold Alfonso Tejada Canacue (XDS Astana Team)

4. Brandon Smith Rivera Vargas (INEOS Grenadiers)

5. Paula Andrea Patiño Bedoya (Movistar Team)

6. Diana Carolina Peñuela Martínez (Team Sistecrédito)

Categoría Sub - 23

7. Juan Felipe Rodríguez Contreras (Team Sistecrédito)

8. Jaider Muñoz Restrepo (Team Sistecrédito)

9. Natalia Garzón Cifuentes (Team Sistecrédito)

10. Juliana Londoño David (Team Picnic PostNL)

Categoria Junior

11. Jerónimo Calderón Palacio (Team Sistecrédito)

12. Kevin Andrés Estupiñán Vargas (Team INCA)

13. Luciana Osorio Betancur (Team Sistecrédito)

14. Estefanía Castillo López (Team Sistecrédito)