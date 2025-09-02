“El Consejo Nacional Electoral nos la montó” representante del Pacto Histórico, Alejandro Toro

El Representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro, pasó por los micrófonos de 6 AM de Caracol Radio, para expresar su preocupación frente a lo que, según él, considera una persecución por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Toro afirmó que, históricamente, diferentes organismos han realizado persecuciones políticas a figuras como Gustavo Petro o Daniel Quintero, además añadió, que su partido es el único que ha perdido a tres congresistas, siendo estos, Roy Barreras, César Pachón y Alexander López.

También denunció que desde el 13 de junio, se le presentó el Consejo Nacional Electoral la solicitud, los estatutos y la plataforma política, momento desde el cual, contaban con un plazo de 30 días para dar una respuesta, que, según Toro, nunca llego. A raíz de esto, comentó que la precandidata presidencial, María José Pizarro, tuvo que presentar una tutela, que obligue al organismo a responder en un plazo máximo de 5 días.

Le podría interesar: Pacto Histórico solicita medidas cautelares a la CIDH con el fin de obtener la personería jurídica

El representante aseguró, que luego de la publicación de diversas encuestas, se reveló que el 40% de la población se encontraba dispuesta a participar en las consultas del Pacto Histórico, por lo que, según Toro, se establecerían como el partido político más grande del país. Y, por tal razón, hay una grave vulneración al derecho de participar, y es una afectación irreparable.

Toro respaldó esto, comentando que las campañas debían iniciar el próximo 26 de septiembre, sin embargo, al no tener un pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral, no se podría realizar la consulta, que está compuesta por más de 500 candidatos inscritos entre Senado y Cámara. Por esto, el representante aseguró que detrás de dicha situación hay una decisión política que vulnera los derechos de los integrantes de este partido.

Lea también: Reto Elecciones 2026: Roy Barreras, con un pie por fuera del Frente Amplio

En cuanto al retraso de la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral, el Representante a la Cámara por el Pacto Histórico, aseguró que los tiempos que se han destinado no corresponden a las investigaciones y sanciones que debe establecer el CNE por ley, pues dados los plazos con que se han realizado todos los trámites correspondientes, ni siquiera se han agendado en sala.

Por tal razón, Toro comentó que es evidente que desde el CNE se están dilatando las decisiones referentes al Pacto Histórico, lo cual representa una gran preocupación, pues en este punto no se ha solucionado el tema de la fusión entre los partidos, y no es por culpa del PH, pues según el representante, se han realizado todas las subsanaciones que se les han solicitado y han cumplido todos los requisitos como se han pedido, pues tienen claro que para que se tome una decisión, no deben existir investigaciones dentro de ninguno de los partidos integrantes de dicha fusión.

Otras noticias: El Pacto Histórico anunció cinco debates entre sus precandidaturas presidenciales