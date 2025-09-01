El Pacto Histórico anunció cinco debates entre sus precandidaturas presidenciales

Colombia

De cara a la consulta interna del Pacto Histórico que se llevara acabo el 26 de octubre, la senadora y precandidata presidencial, María José Pizarro, presentó una iniciativa frente al comité político de esta colectividad, donde se proponía hacer debates entre los precandidatos presidenciales.

El Comité Político, confirmó que se realizaran cinco debates regionales y uno nacional, que permitirán que los aspirantes expongan sus propuestas económicas, ambientales, de transición energética y de reformas sociales.

“Esto es fundamental porque no solamente garantiza democracia, sino también conocimiento por parte de la ciudadanía, pero también de la militancia, de las diferencias o coincidencias que existen entre las distintas candidaturas. Esto es democracia. Esto es el Pacto” expresó Pizarro.

En los próximos días se dará a conocer el cronograma con fechas y lugares de estos encuentros que se esperan estén acompañados por los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico

¿Quiénes son los precandidatos presidenciales?

Daniel Quintero, Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, María José Pizarro, Carolina Corcho, Gloria Flórez, Ali Bantú Ashanti, Ivan Cepeda y Gloria Inés Ramírez.