Dos militares y un civil herido en atentado con explosivos contra el Ejército en el Sur del Cauca

Patia, Cauca

La acción violenta se registró en la vía que comunica la vereda El Estanquillo con La Fonda, en el municipio de Patía, donde fue activada la carga explosiva acondicionada en un vehículo al paso de la unidad militar por medio de un mecanismo de telemando.

Según el ejército, los uniformados atendían una denuncia ciudadana, por el presunto hurto de una tractomula en el sector

Un soldado profesional y un cabo segundo resultaron heridos y se encuentran fuera de peligro, al igual que un civil que transitaba por la zona.

El alcalde de Patía, Jhon Jairo Fuentes, señaló que “la situación es difícil porque hace recientemente tuvimos un ataque con drones contra la subestación de Policía de El Bordo que dejó a tres uniformados heridos y hoy este ataque contra el Ejército Nacional”.

El hecho fue atribuido al frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”.

Las autoridades locales realizarán un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y tomar determinaciones.

En la zona continúan las acciones militares por parte del Ejército Nacional.

Otras noticias: Patrullera de la Policía resultó gravemente herida en el norte del Cauca