Santa Marta

Cortes de energía en Santa Marta este martes por mantenimiento en el circuito Libertador 6

La empresa Air-e informó que la suspensión del servicio será en barrios como San Martín, Pescaito, Olaya Herrera y la zona portuaria, entre las 7:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde.

Santa Marta

Varios barrios de Santa Marta tendrán suspensión del servicio eléctrico este martes 2 de septiembre debido a labores de mantenimiento que realizará la empresa Air-e.

Los cortes están programados entre las 7:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, afectando principalmente a los barrios San Martín y Pescaito, donde se intervendrá el circuito Libertador 6.

La interrupción también se sentirá en el sector comprendido desde la calle 1 hasta la 20A y entre las carreras 1 y 13, zona donde se encuentra la Sociedad Portuaria y la zona franca industrial.

De igual manera, se adelantarán adecuaciones técnicas en Olaya Herrera, específicamente entre la calle 7 y la 8 con carreras 9 y 11.

Air-e explicó que estas labores hacen parte de su programación preventiva para mejorar la calidad del servicio en la ciudad.

