Con 480 acciones, Santa Marta refuerza redes de acueducto y alcantarillado tras las lluvias

Santa Marta

Durante el mes de agosto, época de lluvias en Santa Marta, la Empresa de Servicios Públicos del Distrito Essmar E.S.P., activó planes de mitigación y atención de necesidades según reciente informe enviado a la opinión pública.

En ese lapso, los operarios realizaron 480 atenciones en los sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad. Así mismo, finalizaron jornadas de limpieza de 37.000 metros lineales de red de alcantarillado. “A su vez, se han ejecutado 122 atenciones mediante mantenimientos correctivos por obstrucciones, control de rebosamientos, desinfección de calles, limpieza de rejillas, desarenado de estaciones y reposición de tapas”, detalló el informe.

En materia de acueducto, realizaron 261 intervenciones que incluyeron la reparación de fugas de agua, sondeos de red, seguimientos operativos, revisión de pozos y producción, limpieza de desarenadores, así como la entrega de más de 3 millones de litros de agua potable a través de carrotanques, garantizando el abastecimiento a diferentes sectores de la ciudad.

Adicionalmente, “el área de Electromecánica ha desarrollado cerca de 97 mantenimientos en las estaciones de bombeo de agua potable y aguas residuales, fortaleciendo la capacidad operativa del sistema”.