Científica colombiana descubre nuevo coronavirus en Córdoba: ¿Debemos preocuparnos?

La bióloga Caty Martínez Bravo, docente de ese mismo programa en la Universidad de Córdoba.

Montería

Una investigación de la Universidad de Córdoba arrojó un hallazgo de gran relevancia científica: la bióloga Caty Martínez Bravo descubrió un nuevo tipo de coronavirus en murciélagos.

La profesora Martínez, quien realizó el descubrimiento como parte de su tesis doctoral, explicó que el virus pertenece a la familia Alphacoronavirus, que en humanos generalmente provoca resfriados comunes.

En su estudio, la científica y su equipo capturaron y analizaron murciélagos en 10 de los 11 municipios de Córdoba, encontrando la presencia del virus en la mayoría de ellos. Solo en Tierralta no se detectó, debido a su gran biodiversidad y la buena conservación de sus áreas naturales.

Este virus, presente en la especie Phyllostomus hastatus, no representa una amenaza para la salud pública como el SARS-CoV-2 que causó la reciente pandemia.

Un hallazgo para la vigilancia epidemiológica mundial

El nuevo virus, nombrado Alphacoronavirus/P.hastatus, ya ha sido registrado en una base de datos global.

La científica realizó análisis con inteligencia artificial para determinar si el virus podría unirse a un receptor celular. Los resultados indicaron que sí tiene la capacidad de interactuar con receptores presentes en cerdos y humanos, lo que subraya la importancia de la vigilancia epidemiológica.

La profesora Martínez enfatiza que, aunque los murciélagos cumplen roles cruciales en los ecosistemas (dispersan semillas, controlan plagas y polinizan), es fundamental generar alertas tempranas para prevenir contagios no solo de coronavirus, sino de otros patógenos.

Se debe estudiar a fondo

La investigadora concluye que es necesario estudiar a fondo las virosis que circulan en la población humana, que a menudo se confunden con gripas estacionales.

La noticia destaca la importancia de la investigación científica en Colombia para la salud pública global. Si te interesa, podríamos indagar más sobre los hallazgos de la profesora Martínez o sobre los beneficios de los murciélagos para el ecosistema.