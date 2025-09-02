Hable con elPrograma

18 feb 2026 Actualizado 09:40

¿Camargo o Balanta? Así se mueven los votos en el Congreso para elegir nuevo magistrado de la Corte

Conozca cómo se mueven las posturas en el Congreso para la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Se siguen moviendo los votos en el Congreso de la República para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, teniendo dos grandes candidatos: Carlos Camargo y Patricia Balanta.

El director de La W, Julio Sánchez Cristo, actualizó la información de cómo se mueve el escenario para la elección del nuevo magistrado. Mencionó que hay problemas al interior de dos partidos: Cambio Radical y Partido Conservador.

  • Cambio Radical: “Los 9 no los tiene Camargo. Hay una inconformidad con Germán Vargas Lleras en un sector del Senado”.
  • Partido Conservador: Allí hay “cinco rebeldes que están con la candidata (Balanta)”.

Ante este panorama cambiante en el Senado, los votos de dos congresistas de Cambio Radical y los cinco de los conservadores, habría siete votos que darían la vuelta en la elección.

No obstante, las sorpresas no terminarían ahí. Según Sánchez Cristo, Balanta contaría con otros dos votos del Centro Democrático que inclinarían la balanza a su favor.

Cabe aclarar que, como lo mencionó el director de La W, estas posiciones pueden cambiar a cada minuto.

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano.

