Vendedora denuncia grave ataque en su rostro por parte de otras vendedoras en el centro de Bogotá

Bogotá D.C

Lady, una vendedora ambulante que tiene su puesto de venta de gomitas enchiladas ‘Spicy Gommies’ en la carrera séptima en el centro de Bogotá, fue atacada al parecer por otra vendedora.

Según lo que ha publicado su hermano en redes sociales, Lady lleva 6 meses trabajando en el centro y ha recibido amenazas por parte de dos mujeres vendedoras ambulantes también, hasta que el pasado 29 de agosto fue agredida en su rostro.

“Desde que llegó ha recibido un acoso constante por parte de dos personas del vecino país, las cuales han venido haciendo constantes amenazas y agresiones todo el tiempo e incluso la han amenazado de muerte. Supuestamente ellas ya llevan muchos años y nadie tenía derecho a hacerse ahí”, aseguró el hermano de Lady.

En un video quedó registrado la agresión a Lady, pues mientras ella grababa un video en vivo para vender sus productos otra mujer la atacó en su rostro.

“De la nada llegó Natalia Blanco y la agredió de un momento a otro. No sabe si fue con las uñas o un cuchillo porque ella sintió que le estaban enterrando cosas y aparte tiene la cara cortada”, aseguró el familiar.

En medio de esa agresión, varias personas inescrupulosas, según indica el hermano, aprovecharon para robarle a Lady sus productos y varios elementos de su emprendimiento.

Lady es madre cabeza de hogar y tuvo que ser internada en un centro médico debido a la gravedad de las heridas.

Por su parte, una compañera de Lady, que también tiene un emprendimiento quien señala al Instituto para la Economía Social (IPES) como responsable de lo que ocurrió.

“Hace 4 meses a Kitty Delicias y Spicy Gommies los del Ipes nos prometieron darnos un local ya que estamos teniendo muchísimos problemas con todos los vendedores de la zona. Lady no se fue porque no contaba con los medios suficientes para montar un local, así que ella decidió acreditar su punto en el centro y seguir esperando la supuesta ayuda del Ipes “, aseguró su amiga.

Lady denunció antes las autoridades a la mujer que la habría agredido.

“Buenos días a todos. No he contestado casi porque me encuentro aún en shock. No sé, no asimilo lo de mi rostro”, escribió Lady en sus redes sociales mientras se recupera de las cortadas en su rostro.