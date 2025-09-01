Santa Fe vence a Orsomarso en la semifinal ida de la Liga Femenina 2025: así fue el partido

Se jugó el primer partido en la semifinal de la Liga Femenina Colombiana 2025, en la tarde de este lunes primero de septiembre entre Independiente Santa Fe y Orsomarso en el estadio El Campín de Bogotá. El compromiso término con victoria para el equipo bogotano por 1-0 y con ello está arriba en el marcador de esta llave definitoria.

Santa Fe parece recomponer su camino este semestre, tras el flojo cuadrangular que jugó en el grupo B donde perdió en tres ocasiones. El equipo logró el paso a estas semifinales en el último partido, cuando ganó 3-1 ante Nacional y gracias también al empate sobre el final del compromiso entre América y Millonarios.

El encuentro inició con el ataque de las leonas que buscaban por las bandas las opciones de gol. Con una asistencia desde el centro de la cancha, María Camila Reyes le puso una pelota a la delantera Mariana Zamorano, quien logró controlar el balón y sacó un potente remate con su pierna derecha para marcar el único del partido, sobre los 7 minutos de juego.

En el desarrollo del resto de juego se vio a Santa Fe con varias aproximaciones en el arco rival, pero no le alcanzó para seguir ampliando la diferencia en el marcador. Por su parte, el conjunto vallecaucano, que fue primero del grupo A, se defendió en la mayor parte del partido, dejando esta llave abierta, para definir en su casa.

Con esta anotación, Zamorano se ha convertido en la jugadora que le resuelve los partidos a Santa Fe y es la goleadora del equipo, ya que viene de marcar doblete anta Nacional en el juego anterior, por la fecha 6 de los cuadrangulares ante las verdolagas.

En la otra llave se enfrentarán Deportivo Cali y Atlético Nacional, el martes 2 de septiembre, en el compromiso de ida. La fecha de los partidos de la vuelta de estas semifinales aún no se han confirmado por parte de la Dimayor.

