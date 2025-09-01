Deportivo Cali vs. Nacional: Duelo de verdes en la semifinal de la Liga Femenina

Se definieron los cuadrangulares A y B de la Liga Femenina Colombiana 2025, dejando los cuatro mejores equipos del campeonato, disputando el paso a la final, Orsomarso, Deportivo Cali, Atlético Nacional y Santa Fe. Esta fase obedece a un cambio en el formato de juego, ya que anteriormente solo el mejor de cada grupo pasaba directo a la gran final.

En esta ocasión se disputará un duelo muy emocionante de equipos verdes por la segunda semifinal, este martes 2 de septiembre se enfrentarán Cali y Nacional en el partido de ida, se jugará en el Palmeseca a partir de las 5:00 p.m.

Atlético Nacional llega este partido siendo líder del cuadrangular B con 16 puntos, no tuvo un rival que peleara por el liderato de esta zona. El único equipo que logró ganarle fue Santa Fe, que lo hizo en la última jornada de los cuadrangulares por 3-1, de resto hizo muy bien la tarea y ganó todos sus partidos. Será un muy fuerte rival para Deportivo Cali.

Por su parte, el Cali es vigente campeón de la Liga Femenina, aunque dejó escapar el liderato en la última jornada y se clasificó segundo de su grupo con 9 puntos, el desarrollo de este cuadrangular fue más parejo en la disputa con Orsomarso, que fue el líder con 12 unidades.

En la otra llave se enfrentarán Santa Fe y Orsomarso, aún no se han definido las fechas de los partidos de vuelta.