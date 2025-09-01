Bogotá abre más de 2.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos en septiembre

Colombia

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), anunció la apertura de más de 2.000 cupos gratuitos de esterilización de animales de compañía durante septiembre.

De estos, 500 procedimientos se harán en la Unidad de Cuidado Animal de Engativá y otros 500 en la Universidad Nacional. Los 1.000 cupos restantes estarán disponibles en las jornadas móviles que recorrerán 18 localidades, entre ellas Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, Kennedy, Usaquén y San Cristóbal.

“Queremos que cada vez más familias tengan acceso a un servicio gratuito y de calidad que aporta al control poblacional y, sobre todo, al bienestar de los animales de compañía en la ciudad. Con estas jornadas seguimos consolidando nuestro programa Esterilizar Salva”, aseguró Antonio Hernández Llamas, director general del IDPYBA.

Requisitos para acceder al servicio

Los interesados deben agendar su turno en la página web turnos.animalesbog.gov.co o en los SuperCADES Manitas, Suba y Américas. También está disponible la línea fija 6477117.

Cada persona puede agendar máximo dos cupos, siempre que:

Sea mayor de edad y resida en Bogotá.

Presente cédula de ciudadanía y recibo público no mayor a dos meses.

Los animales tengan entre 4 meses y 8 años.

Las hembras no estén en celo ni en gestación.

El día del turno, lleven: turno asignado, guacal en caso de gatos, collar y traílla para perros, cobija y collar isabelino.

Beneficios de la esterilización

El procedimiento no solo contribuye al control poblacional, sino que también mejora la salud y calidad de vida de los animales:

En hembras: previene embarazos no deseados, infecciones uterinas, reduce tumores mamarios y elimina el celo.

En machos: disminuye riesgos de tumores hormonales, reduce agresividad y corrige conductas inadecuadas.

La iniciativa busca disminuir el nacimiento de animales en situación de calle y fortalecer la tenencia responsable en la ciudad.