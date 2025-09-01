¿Qué sigue en audiencia preparatoria de Nicolás Petro?: HOY 1 de septiembre se reanuda el proceso

Este primero de septiembre se retoman las audiencias preparatorias de juicio contra Nicolás Petro.

Petro Burgos, hijo del presidente de la República y exdiputado del Atlántico, es procesado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Este lunes, desde las 8:30 de la mañana y de manera virtual, continuará la intervención de la defensa, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, quien busca que se excluyan del proceso varias de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

Las diligencias continuarán el miércoles, jueves y viernes, en las que se espera que se abra el debate de controversia entre las partes.

La última sesión se había realizado el 30 de julio de 2025, cuando Carranza cuestionó el volumen de pruebas anunciado por el ente acusador, que asciende a más de dos millones de elementos probatorios, frente a un presunto incremento patrimonial de 800 millones de pesos.

Divulgación de chats en caso de Nicolás Petro

Carranza también ha insistido en que la acusación contra su cliente responde a su condición de hijo del presidente y no a la existencia de conductas reprochables.

Asimismo, rechazó la inclusión en el proceso de la madre, esposa y hermanas de Petro, citadas como testigos.

Carranza también se ha referido a la denuncia penal de Petro Burgos en contra de Vicky Dávila y Day Vásquez, por supuestamente divulgar falsos chats.

“Ese domingo, la señora Dávila se levantó a publicar en redes y a deformar comunicaciones que tenía guardada de forma irregular, todo para hacerle daño a la familia presidencial. Ella publicó más de 15 mensajes con supuestos chats reservados y fue aupada por la señora Day Vásquez, quien tiene prohibido hacer política, pero ella está feliz ayudando a que Vicky Dávila sea la próxima presidente”, dijo el abogado.

El defensor igualmente solicitó que se descarte la declaración rendida por Nicolás Petro en el marco del fallido principio de oportunidad, al considerar que no debe ser usada en su contra en el juicio.