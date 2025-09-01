Personería en Montería tiene ‘Consultorio Fucsia’; van 40 casos de violencia de género atendidos

La Personería de Montería cuenta con un ‘Consultorio Fucsia’ para la atención a personas víctimas de violencia de género. A la fecha, han atendido 40 casos que han sido recepcionados desde diferentes sectores de la capital ganadera.

La información fue dada a conocer por el personero Luis Gabriel Degiovanni, quien indicó que entre los casos se presentan hechos de violencia física, violencia psicología, violencia laboral, entre otros casos.

“Todas las clases de violencia que se presenten son atendidas, hacemos el debido acompañamiento y activamos rutas a seguir”, dijo el personero, quien destacó que el consultorio cuenta con asesorías gratuitas, acompañamiento y promoción para erradicar la violencia en todas sus presentaciones.

El personero indicó que mantienen activa la campaña ‘Los Guantes Rosados’ con la cual buscan la articulación de todas las instancias para erradicar la violencia, mayormente en mujeres, quienes son las que más denuncian las agresiones.

“Muchos de los casos no se denuncian, lo que queremos es que sepan las comunidades que sobre la violencia de género hay consecuencias desde el punto de vista jurídico”, dijo el personero.

El personero invitó a la ciudadanía a que acudan a los diferentes espacios de denuncias, sin temor alguna, para que coloquen las quejas y activar las rutas de ayudas que corresponden.