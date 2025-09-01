Oscar Cortés fue presentado como nuevo jugador del Real Sporting de Gijón

El Real Sporting de Gijón anunció oficialmente este lunes al futbolista colombiano Oscar Cortés, quien será el nuevo refuerzo para la temporada 2025/26. Cabe recordar que el mercado de fichajes en Europa cerraba este primero de septiembre.

Oscar Manuel Cortés Cortés nació en Tumaco, Nariño el 3 de diciembre de 2003, se formó futbolísticamente en el Tumaco FC en donde se dio a conocer en el Torneo Internacional de las Américas. En el 2017 fue fichado por Millonarios, equipo donde debutó profesionalmente.

El delantero fue convocado a la Selección Colombia Sub-20, para disputar el Mundial Sub-20 Argentina 2023, la Tricolor llegó hasta los cuartos de final donde cayó derrotado (1-3) ante la Selección de Italia.

Gracias a su destacada actuación en el equipo bogotano y en la Selección Sub 20, logró llegar al fútbol europeo. En el 2023 Cortés se incorporó al RC Lens de la Ligue 1 de Francia por una cifra de por 4,5 millones de euros. Para la temporada 2023/24 el jugador fue prestado Rangers FC de la Scottish Premiership, equipo que lo fichó definitivamente y pagó 5,25 millones de euros por su traspaso.

El jugador procedente del Rangers FC de Escocia, ya superó los exámenes médicos y se espera que en los próximos días se incorpore a la plantilla de Asier Garitano.

“Ya estoy aquí, encantado de poder llegar a este gran club, esperamos poder vernos muy pronto aquí en este estadio y disfrutar todos juntos. Un abrazo a todos”, afirmó Oscar Cortés por medio de las redes sociales del equipo.