¡Naomi Osaka bajó a Coco Gauff del US Open 2025! Enfrentará a una finalista de Grand Slam en cuartos

La tenista japonesa Naomi Osaka, número 24 del ránking, se enfrentó el día de hoy, 1 de septiembre, por sexta vez a la joven estadounidense Coco Gauff, actual número 3 del mundo, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2023, y quien le había ganado a Osaka en las últimas dos veces que se encontraron.

Pues esta vez, se reencontraron para competir por un puesto en los cuartos de final del torneo que se disputa en Nueva York, sin embargo, en esta ocasión, la japonesa desplegó un nivel mucho más alto, que apoyado en la gran cantidad de errores que cometió Gauff, le fueron de ayuda para derrotarla en tan solo dos sets. El encuentro finalizó con una victoria de Osaka por 6-3 y 6-2.

Es importante recordar que cada vez que la japonesa llegó a los cuartos de final de un Grand Slam, terminó como campeona en cada torneo. De aquí sus títulos en el US Open de 2018/2019 y los Australian Open de 2019/2021.

¿Contra quién jugará Osaka en cuartos de final del US Open?

La exnúmero 1 del mundo, tendrá un complicado encuentro por un cupo en las semifinales del último Grand Slam del año, pues se enfrentará a la exnúmero 8 del ránking femenino y finalista de Roland Garros en 2023, Karolína Muchová, la tenista checa que derrotó recientemente a la estrella estadounidense Venus Williams.

Muchová no es una rival nueva para Osaka, pues anteriormente se han enfrentado en cuatro ocasiones, donde se han repartido las victorias, siendo dos para la checa, y dos para la japonesa. A pesar de esto, uno de sus encuentros fue en la ronda de 32 en el US Open del año pasado, donde Muchova se quedó con la victoria en dos sets.

Sin embargo, en su encuentro más reciente este año, la exnúmero uno del mundo derrotó a la checa en un encuentro de tres sets, en la ronda de 32 del Australian Open, disputado en el mes de enero.

Para este próximo encuentro, Naomi Osaka se perfila como la favorita, pues viene de disputar la final en el Másters 1000 de Cincinnati y de eliminar a una de las candidatas al título, mientras que por el otro lado, viene una Karolína Muchová quien durante gran parte de la temporada ha tenido que reestructurar su juego, debido a una lesión en una de sus muñecas, y, quien además, despertó las alarmas en su último encuentro contra la ucraniana Marta Kostyuk, pues tuvo que ser atendida por problemas en su espalda.

Por tal razón, Osaka, que viene mostrando lo mejor de su tenis en varios años, se enfrentará a una rival que viene recuperando su nivel y que se enfrenta a molestias físicas que posiblemente no le permitan dar su 100% en la cancha.

En cualquiera de los casos, la jugadora que resulte victoriosa de este encuentro, se podría enfrentar en la semifinal a la polaca, número 2 del mundo, Iga Świątek.

