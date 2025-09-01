“Mientras el fogón esté encendido, hay esperanza”: Don Jediondo tras liquidación de su restaurante

Por medio de sus redes sociales, el humorista Pedro Antonio González, más conocido como Don Jediondo, quien también hace parte de la mesa de trabajo de La Luciérnaga, hizo un llamado especial a consumir los productos que vende en su restaurante ‘Don Jediondo Sopitas y Parrilla’

“La llama sigue viva, mientras el fogón esté encendido hay esperanza para que nuestros trabajadores sigan recibiendo el sueldo” indicó Don Jediondo en su video que compartió en su cuenta de Instagram.

Adicionalmente hizo un llamado a utilizar el hashtag en redes sociales #HagámosleElGastoADonJediondo para asistir a sus restaurantes y consumir productos como: pechugas, guiso de cola, arepas, mote santandereano o la reconocida punta de anca.

Todo este dinero que ingresa a los restaurantes va a ir directamente a las 183 personas que trabajan con él y que se reflejado directamente en sus familias.

¿Qué pasó con los restaurantes de Don Jediondo?

La Superintendencia de Sociedades informó a la opinión pública que el restaurante ‘Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S’, que abrió en el año 2005 entró en un proceso de liquidación judicial, siguiendo la Ley 116 de 2006 de insolvencia empresarial.

El restaurante que cuenta con 33 establecimientos de comercios activos, con corte a junio de 2025, reportó activos por $25.601 millones, mientras que los pasivos llegaron a $25.580 millones.

Desde agosto de 2022, Don Jediondo se encontraba en proceso de reorganización. Sin embargo, Supersociedades destacó que la cadena incumplió con pagos fiscales, de seguridad social y gastos de administración. La situación llegó a un estado crítico en el que para garantizar los activos disponibles y el pago a acreedores, el mejor camino era recurrir a la insolvencia.

En su momento el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó qué, “en el caso de Don Jediondo Sopitas y Parrilla, se agotaron los mecanismos legales de recuperación previstos en el marco del proceso de reorganización. Sin embargo, ante la imposibilidad de superar las circunstancias que comprometían su operación y cumplimiento, esta entidad actuó con diligencia para ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial”.

El también integrante de la mesa de La Luciérnaga habló por primera vez en los micrófonos de Caracol Radio y contó cómo fueron esos momentos en los que recibió la noticia.

Aseguró que: “Para Don Jediondo, el cierre de sus restaurantes es como perder a un ser querido: “uno siente que murió un pariente”, también indicó que: “Nosotros, obviamente, como respetuosos de la ley, nos acogeremos a todo lo que diga la Superintendencia”

¿Qué sucederá con los 33 restaurantes?

Don Jediondo expresó que desde ahora, el control estará en manos del agente liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades.

Con esta decisión, la cadena de restaurantes se despedirá del mercado colombiano, como uno de los restaurante que vendía comida típica del país.