Juanfer Quintero, con hielo en pierna izquierda tras triunfo de River Plate

River Plate recibió a San Martín en la séptima jornada de la Liga Profesional Argentina en el estadio Mas Monumental. El equipo de los colombianos Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Miguel Borja llegó al partido siendo tercero en la tabla de posiciones de su grupo con 12 puntos.

Mientras que su rival, San Martín lo hizo estando en el octavo lugar con solo ocho unidades. El líder de esta manga es Vélez Sarsfield con 14 unidades seguido de Deportivo Riestra, que tiene 13.

El equipo visitante se paró con una línea de cuatro en propio campo. Este bloque bajo hizo que fuera muy difícil para River tener la posibilidad de llegar al arco de Borgogno con claridad y profundidad.

La meta de los locales en el primer tiempo era esa. Penetrar el bloque impuesto por San Martín con inteligencia y con ideas para entrar en la muralla y poder, al menos, tener alguna chance de gol, que no llegaba para los de la banda cruzada.

Por supuesto, el equipo rival se mantuvo haciendo una buena labor defensiva, tratando de tener el balón lo más largo posible cuando recuperaba y jugando, en cuanto podía, en mitad de campo. Sin embargo, también tuvo un par de llegadas al arco de Armani.

La más clara del partido, fue de San Martín. A pesar de no tener el balón tanto como River, el equipo local sí que no tenía la solidez en defensa y por muy poco, Ignacio Maestro Puch, estuvo a punto de marcar el primer del partido.

Pero después de esta, llegó el premio para River. Lencina, jugador de las inferiores del equipo, encontró un remate cruzado cuando ya se iba al piso y marcó para su escuadra que no la pasaba bien.

Algo que no duró mucho porque la alegría se volvió a sentir en el Monumental, cuando Salas anotó el segundo gol luego de recuperarla, hacer una carrera, dejar en el camino a un defensor y rematar con zurda.

Segundo tiempo: Victoria de River

En el segundo tiempo, River bajó el ritmo de juego en cuanto a menos intensidad y rapidez y esto se vio reflejado en un San Martín con más atrevimiento en campo local.

Sin embargo, el visitante no pudo materializar su ímpetu en goles y, aunque por momentos hizo ver mal a River, no tuvo claridad en la jugada final y no pudo ni descontar.

En cuanto a los colombianos, Juan Fernando Quintero no tuvo influencia en el juego de los locales y salvo algunas jugadas aisladas y un par de tiros libres no se vio mucho más. El mediocampista salió por Juan Meza. Cuando salió de la cancha, fue visto con hielo en la pierna izquierda.

Por parte de Castaño, sí fue un poco más importante para su equipo en mitad de campo, junto a Portillo se destacó en recuperación de balón y en darle orden al equipo desde la salida. Jugó los noventa minutos.

Miguel Borja ingresó en el segundo tiempo por Matías Galarza, pero no tuvo muchas opciones de marcar y una que tuvo al minuto 47 no puedo ser aprovechada.

Con este resultado, River es ahora líder con 15 puntos y en la próxima jornada enfrentará a Estudiantes de la Plata en partido que se jugará el sábado 13 de septiembre a las 5 de la tarde hora colombiana.