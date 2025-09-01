Inició el Onomástico de Pasto: Esta es la agenda oficial

Pasto - Nariño

Del 1 al 7 de septiembre, la ciudad de Pasto celebrará su Onomástico 2025 con una programación artística y cultural que reunirá conciertos de talla internacional, festivales tradicionales, concursos de tríos y muestras de arte local.

Serán tres días dedicados a la música romántica de cuerdas con el Festival Internacional de Tríos, otros tres de Galeras Rock y finaliza con un día dedicado exclusivamente a la salsa.

¿Por qué Pasto no celebra su Cumpleaños?

La ciudad de Pasto no celebra su cumpleaños porque no existe un acta de fundación que establezca una fecha precisa, lo que complica la celebración de un cumpleaños tradicional, por eso, en 1938 el Concejo Municipal adoptó la celebración del onomástico como una forma de conmemorar la fundación sin una fecha clara, diferenciándolo del cumpleaños, adoptando el 24 de junio como conmemoración del onomástico de su santo patrono, San Juan Bautista, llevando así el nombre del santo y celebrando su existencia cada año

El onomástico es una celebración que se enfoca en recordar la identidad y la historia de la ciudad, enlazando sus tradiciones culturales.

¿Cuál es la agenda para el Onomástico 2025?

Del 1 al 3 de septiembre se realizará el Festival Internacional de Tríos, con la siguiente agenda:

1 de septiembre

XI Concurso Internacional de Tríos – Eliminatorias (Plaza de Nariño, 2:00 p.m. – 11:00 p.m.) con la presentación especial de Yo me Llamo Mini José José, Splettia trío y Trío Fronterizo.

con la presentación especial de Yo me Llamo Mini José José, Splettia trío y Trío Fronterizo. Festival Internacional de Teatro – Sala Aleph Teatro (7:00 p.m.)

Torneo Onomástico Ciudad Sorpresa Billar 3 Bandas – Club de Billar Gabriels (9:00 a.m. – 6:00 p.m.)

2 de septiembre

XI Concurso Internacional de Tríos – Segunda eliminatoria (Plaza de Nariño, 2:00 p.m. – 11:00 p.m.) Con la presentación especial de Trío Los Ídolos, Trío Fino, Innova Trio y Trío los Garles.

Con la presentación especial de Trío Los Ídolos, Trío Fino, Innova Trio y Trío los Garles. Festival Internacional de Teatro – IEM Santa Teresita de Catambuco / Sala Aleph Teatro (10:00 a.m. y 7:00 p.m.)

Torneo Onomástico Ciudad Sorpresa Billar 3 Bandas – Club de Billar Gabriels (9:00 a.m. – 6:00 p.m.)

3 de septiembre

Gran final Concurso Internacional de Tríos – Invitados: Trío Los Antares, Bolero para Tres (Plaza de Nariño, 2:00 p.m. – 11:00 p.m.) y la presentación especial de Puerto Candelaria.

y la presentación especial de Puerto Candelaria. Artista invitado: Puerto Candelaria

Festival Internacional de Teatro – Sala Aleph Teatro (7:00 p.m.)

Torneo Onomástico Ciudad Sorpresa Billar 3 Bandas – Club de Billar Gabriels (9:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Del 4 al 6 de septiembre se celebrará el Galeras Rock, un escenario alternativo que se desarrolla también en la Plaza de Nariño Así:

4 de septiembre

Apertura feria Pasto Hecho a Mano – Casona Taminango (2:00 p.m.)

Festival Galeras Rock – Concierto con Masacre y Kraken (Plaza de Nariño, 2:00 p.m. – 11:00 p.m.)

Festival Internacional de Teatro – U. Mariana Auditorio / Sala Aleph Teatro (6:00 p.m. y 7:00 p.m.)

5 de septiembre

Festival Galeras Rock – Concierto con La Etnnia y Dawer x Damper (Plaza de Nariño, 2:00 p.m. – 11:00 p.m.)

Feria Pasto Hecho a Mano – Casona Taminango (9:00 a.m. – 7:00 p.m.)

Festival Internacional de Teatro – Aleph Teatro (10:00 a.m. y 4:00 p.m.) , Teatro Imperial (7:00 p.m.)

, Teatro Imperial Mercado Musical y formaciones culturales – Udenar (8:00 a.m. – 12:30 p.m.)

6 de septiembre

Concierto central: Los Fabulosos Cadillacs (Plaza de Nariño, 2:00 p.m. – 11:00 p.m.)

Feria Pasto Hecho a Mano – Casona Taminango (9:00 a.m. – 7:00 p.m.)

Presentaciones artísticas locales – Son Guasquero, Los Juetazos, DamaWha, entre otros

Festival Internacional de Teatro – Aleph Teatro (10:00 a.m. y 4:00 p.m.)

7 de septiembre

Pasto en Salsa, un día dedicado exclusivamente a la salsa con conciertos en Plaza de Nariño y Cancha de Chaza de Miraflores (10:00 a.m. – 11:00 p.m.)

Orquesta La Palabra Orlando Hurtado (Hermanos Lebrón) Juan Carlos “El Lobo” (Adolescentes)