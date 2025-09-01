Gustavo Puerta llega al fútbol español: acá los detalles de su fichaje

Se sigue moviendo el mercado de fichajes en Europa. Tras varias semanas de especulaciones sobre la posible salida de Gustavo Puerta del Bayer Leverkusen, en las últimas horas Racing de Santander confirmó su traspaso. El colombiano jugará en la segunda división del futbol español.

Puerta fue fichado por el Bayer Leverkusen tras su participación en Sudamericano Sub-20, cuando salió figura de la Selección Colombia. En Alemania quedó campeón de la Bundesliga de la mano de Xabi Alonso en la temporada 2023-24, aunque, más allá del título, sumo muy pocos minutos con el equipo.

Luego de esto, fue cedido a Hull City en agosto del 2024, equipo de la segunda división de Inglaterra en el que jugó 30 partidos la campaña pasada, lo que le permite llegar con buen ritmo de competencia ante este nuevo reto.

Así fue la contratación de Gustavo Puerta

El Racing de Santander y el Bayer Leverkusen finalizaron este lunes el acuerdo para el traspaso de Gustavo Puerta, transacción que ronda los 4 millones de euros hasta el 30 de junio de 2029.

En un comunicado, el club español recordó la trayectoria del colombiano, dando así su presentación a la opinión pública y los hinchas: “Nacido en La Victoria (Valle del Cauca) el 23 de julio de 2003, comenzó su carrera en el Bogotá CF, con el que jugó 30 encuentros antes de ser traspasado, en 2023, al Bayer Leverkusen. El futbolista, que actúa como pivote, se proclamó campeón de la Bundesliga -participó en siete partidos- y la Copa de Alemania, a la par que disputó tres choques de la Europa League”.

También posteo la foto de Puerta con la camiseta del club en sus redes sociales:

✊🏼🚪 Toc, toc…



🫂 ¡BIENVENIDO, GUSTAVO!



💚 El centrocampista colombiano Gustavo Puerta refuerza la plantilla del Racing 2025/26



🤝🏼 El club cántabro y el @bayer04_es han alcanzado un acuerdo para el traspaso del internacional Sub-20



📝 https://t.co/c5nE3wKBxM pic.twitter.com/fUOrPxrrzW — Real Racing Club (@realracingclub) September 1, 2025

La presencia del vallecaucano en Real Racing de Santander llama la atención por su participación en la Selección Colombia Sub-20 en 33 partidos y la convocatoria al combinado de mayores en cuatro ocasiones, más allá de que no ha tenido la posibilidad de debutar.

Su fichaje se suma al de Plamen Andreev (Feyenoord), al del delantero Asier Villalibre, (Deportivo Alavés), al centrocampista Peio Canales (Athletic de Bilbao) y Pablo Ramón (Espanyol), que han llegado cedidos a Racing, hasta el próximo 30 de junio de 2026. El equipo español que le apuesta esta temporada a ascender a primera división.