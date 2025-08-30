Reforma tributaria del gobierno podría golpear bolsillo de los nortesantandereanos

Norte de Santander.

Hoy el gobierno nacional presenta ante el Congreso el proyecto de reforma tributaria más ambicioso de la historia, con el objetivo de recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026.

En Cúcuta y Norte de Santander, regiones con altos índices de desempleo e informalidad, la medida genera incertidumbre sobre sus posibles efectos en la economía local.

Sergio Jiménez, economista de la ciudad, explicó a Caracol Radio que el proyecto apunta principalmente a aumentar el IVA en ciertos productos, lo que podría afectar la capacidad de compra de los ciudadanos.

“El IVA es un impuesto regresivo. Grava a todos por igual, pero impacta más a quienes tienen ingresos bajos. Si se incluyen productos de la canasta familiar como arroz, pan, papa, fríjoles, huevos y leche, el bolsillo de las familias se verá directamente afectado”, señaló.

El especialista aclaró la diferencia entre impuestos regresivos y progresivos. Mientras los primeros, como el IVA, impactan por igual a todos los consumidores y golpean más a los estratos bajos, los impuestos progresivos -como el de renta o de riqueza- gravan más a quienes tienen mayores ingresos.

“Según lo que se ha discutido, algunos productos de lujo podrían estar exentos, mientras que los esenciales verían incrementos, lo que es regresivo y afecta principalmente a la clase media y baja”, indicó.

Jiménez advirtió que estas medidas podrían generar inflación en distintos sectores de la economía.

“Si suben los precios de los bienes y servicios esenciales, otros sectores como restaurantes, bares y comercios tendrán que ajustar sus costos. Esto reduce el poder adquisitivo y encarece la vida cotidiana de todos”, agregó.

Además, algunos rumores apuntan a cambios en la tributación sobre dividendos, aunque aún no se conocen detalles precisos del articulado de la reforma.

Para la región fronteriza, donde la informalidad laboral y el desempleo ya son altos, los efectos de la reforma podrían sentirse de manera más intensa.

El economista enfatizó que, de implementarse estos cambios, el salario real disminuiría, limitando la capacidad de las familias para adquirir bienes y servicios, y aumentando la presión sobre los sectores más vulnerables de la población.