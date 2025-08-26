Corte pide cuentas al MinSalud sobre desembolsos a las EPS

La Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T 760 no encontró mayores beneficios del Decreto 489 de 2024 que buscaba mejorar el pago de los recursos de la salud en el sector a través del giro directo. Al contrario, se comprobó la existencia de múltiples alertas.

En ese sentido, la Corte determinó que, en el régimen contributivo, la ADRES suscribió más de 1000 contratos de transacción, pero aun así no se ejecutaron los “$368 mil millones aprobados” referidos por la cartera de salud en el 2022.

De hecho, tuvo que transcurrir aproximadamente un año y medio para que se pagara menos del 50 % del dinero mencionado.

Sin embargo, en el régimen subsidiado la situación es diferente. El Ministerio informó sobre el estado de las obligaciones pendientes, reportando pagos que disminuyeron la deuda. Se realizaron pagos en las vigencias de 2022, 2023 y 2024.

No obstante, se concluyó que la información presentada era confusa, lo que impidió determinar con precisión el valor real pendiente de pago.

En ese sentido, la Corte ordenó al Ministerio de Salud informar sobre los resultados y avances alcanzados para un desembolso más ágil, especialmente, por parte de las EPS a sus prestadores.

Le podría interesar: SAE entrega sociedad farmacéutica Drogas La Rebaja al Gobierno

Se declararon dos niveles de cumplimiento

Se declaró cumplimiento bajo en los subcomponentes del mecanismo para agilizar el desembolso de los recursos, el desarrollo del sistema de monitoreo del abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, el pago de los recursos aprobados con ocasión del Acuerdo de Punto Final y en la entrega de informes, ya que no se reportaron resultados.

Mientras que se declaró un componente medio en el saneamiento de la cartera del Acuerdo de Punto Final de las EPS del régimen subsidiado, pues sí se adoptaron medidas que acreditan resultados.

Otras noticias: Gobierno alista la implementación de la política nacional de calidad en salud