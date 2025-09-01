Fiscalía imputará al actual subdirector de la UNGRD, José Ricardo Hurtado

La Fiscalía general de la Nación imputará al actual subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo -UNGRD- José Ricardo Hurtado Chacón por los delitos de prevaricato por acción agravado; destrucción, supresión y ocultamiento de documento público; falsedad ideológica en documento público; y fraude procesal.

Los hechos por los que se le investiga al vicealmirante en retiro de la Armada Nacional, ocurrieron el 29 de noviembre de 2015, cuando presuntamente ordenó la liberación de 3 tripulantes de una lancha con más de media tonelada de cocaína.

“En su condición de comandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico N°13, con sede en Urabá (Antioquia), habría ordenado dejar en libertad a tres ciudadanos, uno de ellos de nacionalidad hondureña, aprehendidos en un procedimiento de interdicción marítima con algo más de media tonelada de clorhidrato de cocaína ocultos en una lancha. Producto de la instrucción dada presuntamente fueron destruidos documentos y se expidieron otros para impedir que fueran judicializados los hombres que conformaban la tripulación de la embarcación detenida".

El ente acusador ya radicó solicitud de audiencia y se está a la espera de que se surta el reparto y se fije fecha para realizar la diligencia de imputación.