Keralty acude a la Corte pidiendo que la Supersalud devuelva el control de EPS Sanitas

El grupo Keralty radicó una solicitud de cumplimiento que le pide a la sala plena de la Corte Constitucional, que la Superintendencia de Salud devuelva el control de la EPS Sanitas a los accionistas, tal y como lo establece la Sentencia SU-277 de 2025.

En el documento manifiestan las razones por las cuales la Corte es competente para asumir el conocimiento de dicha solicitud, la descripción del incumplimiento de la sentencia por parte de la Supersalud, y una referencia a la naturaleza de las solicitudes de cumplimiento radicadas ante el alto tribunal.

Indican que las solicitudes de nulidad y aclaración contra la decisión del alto tribunal radicadas por la Superintendencia, y el ciudadano Yaki Hortúa, no interrumpen en forma alguna su obligación de dar cumplimiento inmediato a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.

“En consecuencia, con independencia de la presentación de las solicitudes mencionadas, la Superintendencia Nacional de Salud, se encuentra obligada a dar cumplimiento inmediato al referido fallo. En esa medida, si dicha entidad persiste en su negativa de acatar la decisión judicial bajo el pretexto de la radicación de tales solicitudes, incurrirá en un incumplimiento deliberado de una decisión judicial, lo cual podría conllevar consecuencias de orden penal y disciplinario”, indican los accionistas de Keralty.