“A mí me parece que eso no es correcto”: MinSalud sobre devolver el control de EPS Sanitas a Keralty
El Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo aseguró que hoy Sanitas no cumple con indicadores de patrimonio y reserva, y dijo que está en manos de la Superintendencia de Salud la decisión final sobre la EPS
El Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció sobre la decisión de devolver el control de la EPS Sanitas a sus accionistas, tal y como lo establece la sentencia SU- 277 de 2025, proferida por la Corte Constitucional, y manifestó que le parece que dicha acción no es la correcta.
Expresó que no analizaron por qué se intervino a EPS Sanitas, y por consiguiente, el porqué actualmente no cumple con varios indicadores de gestión.
“Hoy Sanitas no cumple ni con el patrimonio, ni con el capital, ni con la reserva, para que les estemos entregando recursos. Y, además, cuando le hemos cumplido con absolutamente todo. Hoy el Gobierno nacional no debe un solo peso. Todo ha sido cumplido con rigurosidad”, dijo el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
Enfatizó que el debate de este asunto deberá darse entre la Superintendencia, los entes de control y la Corte Constitucional.
El jefe de la cartera también se refirió a la confirmación de la Corte, en la que asegura que el gobierno no ha cumplido con las acciones para mejorar la atención en salud, asunto sobre el cuál indicó que son verdades a medias.
Se enfocó en los puntos de a sentencia T- 760 del 2008, indicando que 16 de ellos no se han logrado cumplir, y para ello, se necesita la reforma a la salud.
“El acceso no lo hemos podido solucionar, sigue la restricción en el acceso. Por supuesto, estamos pidiendo herramientas al Congreso para poder cumplirle a la Corte en su T - 760 que la han incumplido todos los gobiernos a este momento, y que nosotros hemos llegado a cumplir lo que podemos, pero necesitamos herramientas”, señalo el ministro.