Defensa de Nicolás Petro advierte que pruebas de la Fiscalía para el juicio “han sido contaminadas”

Este 1 de septiembre de 2025 se reanudó la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Durante la diligencia, su abogado Alejandro Carranza le indicó al juez Hugo Carbonó que los procesos disciplinarios son reservados por ley y que este ha sufrido una seria de ataques mediáticos.

“Han sido contaminadas”

“Todas las evidencias que le pretenden llevar a usted su señoría han sido contaminadas, las conocen los medios, e inclusive las utilizan hoy para hacer campañas políticas”, señaló el profesional del derecho.

Carranza también le pidió al juez que no tenga en cuenta en el juicio oral la inspección que realizó la Fiscalía a la Procuraduría por parte del investigador Víctor Forero, quien vale recordar está privado de la libertad por otro proceso relacionado con obstrucción de pruebas.

Dice el abogado que esta inspección no correspondió a una colaboración interinstitucional y que se realizó sin una orden judicial.

También la defensa argumentó que la Fiscalía está utilizando indebidamente declaraciones juradas en lugar de presentar el testimonio directo de la testigo, en este caso de Day Vásquez.

Resaltó Carranza que estas declaraciones juradas no son válidas como prueba de cargo porque no permiten el contrainterrogatorio y están fuera del juicio.