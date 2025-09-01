Asocepic pide al gobierno uso responsable de datos de epidemióloga y alerta por baja natalidad

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el Dr. Luis Jorge Hernández, miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Epidemiología (Asocepic) expresó su preocupación por el uso que el Gobierno Nacional está haciendo de los datos epidemiológicos. Según Hernández, la asociación manifestó su desconfianza en la precisión de algunos de los cuadros que el presidente Gustavo Petro ha presentado en materia de salud.

“Nosotros sacamos un comunicado de la Asociación de Epidemiología de Colombia sobre la necesidad de un uso responsable y colaborativo de los datos de epidemiología”, señaló el Dr. Hernández. Explicó que, por ejemplo, se presenta el número de casos sin tener en cuenta las tasas o razones, lo cual puede llevar a interpretaciones erróneas.

En ese sentido, mencionó la disminución del número de nacimientos en Colombia en los últimos años, un dato que, según él, debe ser analizado con tasas para una comparación internacional adecuada. El Dr. Hernández criticó que el Gobierno utilice solo el número de casos en indicadores como mortalidad materna, mortalidad en la niñez, mortalidad por desnutrición y mortalidad por enfermedades crónicas, lo cual distorsiona la información.

También cuestionó el uso de promedios nacionales, ya que esto no reflejan la variabilidad en los territorios: “Por ejemplo, la razón de mortalidad materna en Bogotá puede estar alrededor de 35, 40 por 100 mil nacidos, pero en el Chocó y en la Guajira puede estar por encima de 100, 150. Entonces, es necesario mostrar no un indicador promedio o agregado nacional, sino por territorios”, afirmó.

Noticia en desarrollo