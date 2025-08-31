Cifras de salud expuestas por Petro en alocución “inducen a interpretaciones erróneas”: Asocepic

Por medio de un comunicado la Asociación de Epidemiología de Colombia (ASOCEPIC), aseguró que durante la alocución del Presidente Gustavo Petro que se realizó el pasado 27 de agosto, se presentaron algunos datos de salud que pueden prestarse para interpretaciones erróneas en la ciudadanía.

En el documento presentado por la asociación indican que estas cifras de salud, por su relevancia, deben comunicarse con el “máximo rigor técnico y transparencia”. Sin embargo, en la alocución se distorsionan algunos de ellos. También revelan que hubo una utilización de cifras absolutas sin ajuste poblacional para comparaciones en el tiempo, uso inadecuado de los tipos de gráficas y la omisión del contexto epidemiológico, entre otros factores que afectan las buenas prácticas.

¿Cuáles son los errores?

Selección sesgada de datos: elegir solo los datos que convienen y omitir los que contradicen una narrativa.

elegir solo los datos que convienen y omitir los que contradicen una narrativa. Promedios engañosos: usar la media en lugar de la mediana o la moda puede distorsionar, especialmente cuando hay valores extremos.

usar la media en lugar de la mediana o la moda puede distorsionar, especialmente cuando hay valores extremos. Gráficas manipuladas: usar forma inadecuada el truncamiento de ejes, cambiar escalas o usar proporciones visuales exageradas para dar la impresión de grandes cambios.

usar forma inadecuada el truncamiento de ejes, cambiar escalas o usar proporciones visuales exageradas para dar la impresión de grandes cambios. Lenguaje ambiguo: términos como “significativo” pueden usarse en un sentido coloquial, ocultando su verdadero significado estadístico.

términos como “significativo” pueden usarse en un sentido coloquial, ocultando su verdadero significado estadístico. Correlación vs. causalidad: asumir que, porque dos variables se mueven juntas, una causa la otra.

asumir que, porque dos variables se mueven juntas, una causa la otra. Generalizaciones apresuradas: usar una muestra pequeña o no representativa para hacer afirmaciones amplias.

usar una muestra pequeña o no representativa para hacer afirmaciones amplias. Omisión del contexto: los datos sin contexto (línea base, periodo de comparación, condiciones locales) pueden llevar a conclusiones erróneas.

Adicionalmente se presentaron varias imágenes donde se puede evidenciar cuáles fueron los errores específicos que se cometieron en la alocución del presidente Petro:

Comunicado ASOCEPIC cifras de Gustavo Petro se dan para interpretaciones erróneas. Cortesía: Asocepic Ampliar

En el comunicado también se indica que algunos de los años elegidos corresponden en varios casos al periodo de pandemia o pospandemia, desconociendo que muchas de las reducciones observadas responden a un patrón global y también nacional, independiente de una política pública específica.

Por otro lado, se presentaron cifras correspondientes a 2024 y 2025. Aunque se aclaró que las de 2025 eran preliminares, no se hizo la misma advertencia sobre las de 2024, que igualmente no son datos consolidados de acuerdo con los tiempos oficiales de cierre de las bases de Estadísticas Vitales en Colombia. Esto puede inducir a conclusiones apresuradas, por lo que siempre es necesario indicar su condición preliminar.

Finalmente, desde la Asociación de Epidemiología de Colombia (ASOCEPIC) indicaron que su objetivo es brindar siempre las cifras de la forma más correcta, sin errores y fácil de entregar a los usuarios, por lo que recordaron que siempre están dispuestos a ayudar a la hora de interpretar esas cifras.

También hicieron una invitación al Gobierno Nacional para que tenga en cuenta el excelente recurso humano de epidemiólogos-as y salubristas que hay en el sector público y privado para hacer una adecuada comunicación del riesgo e información epidemiológica.