A juicio disciplinario seis militares retirados por presuntos nexos con red narcotraficante de alias Matamba

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario a cinco oficiales del Ejército y un soldado profesional actualmente en condición de retiro por presuntos nexos con la una red narcotraficante ‘Cordillera Sur’ comandada por Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba.

Los afectados con la medida son el teniente coronel (r) Harry Leonardo Gómez Tabares; el capitán (r) Octavio Javier Castro González; los sargentos viceprimeros (r) Oscar Ramón Faillace y Edward Andrés Díaz Narváez; el sargento segundo (r) Nelson Orlando Rolón Monroy, y el soldado profesional (r), Estivinson Córdoba Torres.

De acuerdo con el ente de control, los “militares al parecer, estando activos entre 2019 y 2020, permitían el tránsito de los integrantes de la estructura ilegal comandada por alias Matamba por un amplio corredor que atravesaba varios corregimientos del municipio de Cumbitara, Nariño, donde esa organización tenía influencia y control de rutas del narcotráfico".

Los investigados, aparentemente, "suministraban a integrantes de ese grupo ilegal información documental, radiogramas e información de inteligencia, que permitía a los delincuentes evadir la acción de las autoridades y evitar su captura".

La Procuraduría calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima, que podría sancionarse con destitución del cargo y entre diez y veinte años de inhabilidad

Cabe recordar que, Matamba fue abatido en marzo de 2022, luego de su fuga en el cárcel La Picota.