Tornado en Soledad: 11 heridos y más de 700 viviendas afectadas

Entrega de ayudas a damnificados por el tornado registrado este sábado 30 de agosto en Soledad, Atlántico

En un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres de las autoridades de Soledad, Atlántico, se declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta, con el propósito de agilizar la atención a los damnificados del tornado que golpeó en la tarde al noroccidente del municipio.

Los organismos de control junto a la alcaldesa Alcira Sandoval, recorrieron los sectores más afectados, entregando las primeras ayudas humanitarias a familias de los barrios Ciudadela Metropolitana, Los Cusules y Altos de la Metro, donde se registraron severos daños en techos y estructuras.

Entre los elementos entregados figuran láminas de eternit, caballetes, amarres, ganchos y colchonetas, insumos básicos para iniciar la recuperación de las viviendas.

Más de 700 viviendas afectadas

El censo preliminar indica que más de 700 casas resultaron afectadas, mientras los organismos de socorro y la Oficina de Gestión del Riesgo continúan verificando la magnitud de la emergencia.

“Hoy más que nunca nuestra prioridad es acompañar a las familias damnificadas. Estamos en terreno, escuchando a la comunidad y entregando las primeras ayudas, mientras avanzamos en el censo para llegar a cada hogar que lo necesite”, afirmó Sandoval.

En cuanto a la atención en salud, el secretario Edison Barrera Reyes informó que la red hospitalaria pública y privada reaccionó de manera inmediata, prestando atención a 11 personas lesionadas, la mayoría con heridas leves y crisis nerviosa. Diez de ellas fueron dadas de alta tras la valoración, mientras que un paciente permanece hospitalizado en la Universidad del Norte por hallazgos médicos adicionales.

La Administración Municipal reiteró que la declaratoria de calamidad pública permitirá tomar decisiones rápidas y efectivas para garantizar la protección de la comunidad, al tiempo que se mantiene la entrega de ayudas y la evaluación de daños en las zonas más vulnerables.