Nuevo decreto sobre exportación de carbón a Israel tendría efectos en contratos a largo plazo: ACM

Desde el Congreso Nacional de Minería en Cartagena, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, indicó que la expedición de un nuevo decreto por parte del Gobierno Nacional que prohibiría sin excepciones la exportación de carbón a Israel es una evolución del anterior acto administrativo que está vigente desde agosto de 2024.

Según el directivo gremial, este nuevo acto administrativo cuyo borrador ya está publicado, tendría “efectos profundos” en cómo se hace la relación del Estado con el sector privado y en los contratos a largo plazo.

“Pues es un nuevo decreto que termina de prohibir la prohibición de carbón a Israel, que es una evolución del decreto anterior, que lo que intentaba era que no se cometieran actos irregulares en esa actividad. Eso tiene efectos profundos hacia delante en la manera en cómo la relación del Estado se hace con el sector privado y sobre todo con los contratos de largo plazo, que era un poco lo que trataba de proteger el primer decreto”, explicó.

Según Nariño, el país podría enfrentar sanciones por presuntas violaciones o modificaciones a los contratos vigentes.

“Ese es el devenir normal de los negocios y de unos contratos vigentes. Y para eso también Colombia ha firmado y siguen vigentes contratos con otros países a través de los acuerdos de libre comercio para eso son, es el sustento jurídico. Entonces, de tal forma que cuando eso se pasa por encima de manera ligera, pues la consecuencia normal es que uno acuda a este contrato y haga las reclamaciones propias y necesarias”, concluyó.