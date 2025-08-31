Paralizadas están las obras del laboratorio de salud pública del Quindío en Armenia

Así está el laboratorio de salud pública del Quindío en Armenia. Foto: Adrián Trejos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Paralizadas están las obras del laboratorio de salud pública del Quindío, cuya inversión es de 32.000 millones de pesos de la gobernación del Quindío y el ministerio de salud.

Paralizadas las obras del laboratorio de salud pública del Quindío, autoridades reconocen dificultades operativas del contratista.

La obra para la construcción del laboratorio se tenía proyectada en la vía Armenia – El Caimo y que buscaba el procesamiento de muestras de toda la región.

El secretario de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez confirmó que las obras actualmente están paralizadas por las dificultades operativas del contratista.

Advirtió que la intervención alcanza un 32% cuando debía entregarse el proyecto en el mes de diciembre del año 2024 y aclaró que desde el departamento establecen todas las gestiones para lograr superar las dificultades que se presentan actualmente.

Dijo que están instando a que si no se logran los ajustes necesarios la idea sería explorar una liquidación del tema contractual.

Aseguró que el recurso de la obra es de 32 mil millones de pesos de regalías, el departamento y el ministerio de salud.