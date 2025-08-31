Hongos psilocibios y párkinson: ¿puede la psilocibina transformar tratamiento contra la enfermedad?

La psilocibina, un compuesto natural presente en ciertos hongos conocidos como ‘mágicos’, captó la atención de la ciencia por sus prometedores efectos terapéuticos en trastornos como la depresión y la ansiedad.

Este interés llevó a investigadores de la Universidad de California en San Francisco a preguntarse si también podría ayudar a pacientes con enfermedad de Parkinson, un grupo que, además de los conocidos síntomas motores, enfrenta fuertes cargas emocionales y cognitivas que afectan su calidad de vida.

Cabe destacar que este estudio fue publicado en la revista Neuropsychopharmacology y estuvo dirigido por Ellen Bradley, del Programa de Investigación Traslacional en Psicodélicos.

Por otra parte, hay que decir que los resultados arrojaron sorpresas alentadoras. Los pacientes experimentaron mejoras notables no solo en el estado de ánimo, sino también en la claridad cognitiva y en la función motora.

Asimismo, estos hallazgos abren la puerta a un nuevo campo de investigación, donde la psilocibina podría convertirse en una herramienta complementaria para abordar de manera integral el Parkinson.

En desarrollo...