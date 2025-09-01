Contraloría de Boyacá auditará el contrato del relleno sanitario Terrazas del Porvenir en Sogamoso

Sogamoso

La Contraloría General de Boyacá estará el próximo martes 16 de septiembre en Sogamoso donde realizará una visita a la Empresa de Servicios Públicos Coservicios ya que adelantará una auditoría al relleno sanitario Terrazas del Porvenir.

De acuerdo con el contralor, Juan Pablo Camargo Gómez, se le hará esta auditoría al contrato 2022-063 que tiene que ver con la construcción de la Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTL) cuya ejecución tuvo que haberse iniciado hace tres años.

“Todos sabemos hoy la complejidad que tiene el relleno sanitario Terrazas del Porvenir en el departamento. Recibí un escrito por parte de diferentes ciudadanos del sector del Porvenir en Sogamoso y de los barrios aledaños al relleno sanitario que se han visto afectados y por eso hemos tomado la decisión de hacerle una auditoría a este sujeto de control, Coservicios como Sociedad Anónima Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios y específicamente estaremos revisando el contrato 2022-063, por medio del cual se dio la construcción, funcionamiento y optimización de la Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTL), que lo que hacen es recoger todos esos jugos y esos líquidos que salen en este caso de las terrazas que hoy tiene Coservicios en su zona de influencia, en donde anteriormente se hacía la recolección de residuos sólidos”, aseguró Juan Pablo Camargo, contralor de Boyacá.

La auditoría no solamente se hará al contrato 2022-063, también se realizará una verificación a tres vigencias de los contratos que se han llevado a cabo en los últimos años.

“Vamos a hacer no sólo al año 2022, sino que también estaremos haciendo una verificación integral después de ello, años 2023 y 2024, tenemos una verificación de tres vigencias, los contratos que se han venido desarrollando allí y pues tendremos que ver el informe que en su momento la interventoría o el agente interventor dio a conocer, porque hay un informe que me lo ponen de presente los ciudadanos que denuncian y tendremos que ir a ver cuál fue la gestión en ese entendido, aquí hay unas competencias, también tengo que decirlo, muy claras de la Superintendencia en cuanto a la operación, nosotros vamos a ir a verificar el ejercicio fiscal, qué tipo de recursos se han invertido de este tipo de empresas de servicios públicos que tiene una connotación especial, una normativa especial, pero hay unos dineros públicos que allí se han invertido y será lo que la Contraloría irá a verificar y a controlar”, dijo Camargo Gómez

Según señala el Contralor departamental, a mediados de diciembre se dará a conocer el resultado de esta auditoría.

“Este proceso de auditoría lo realizaremos durante los meses de septiembre, octubre y noviembre y la instalación de este proceso se las voy a contar en su momento, pero la vamos a hacer después del 15 o 18 de septiembre y la haremos en la Empresa de Servicios Públicos. Los resultados de esta, la estaremos dando a conocer a mediados del mes de diciembre”, afirmó.

La Contraloría General de Boyacá hace un llamado a la comunidad a que haga sus denuncias a los correos electrónicos participacionciudadana@cgb.gov.co, cgb@cgb.gov.co, o a través de su página oficial www.cgb.gov.co ó de sus redes sociales.