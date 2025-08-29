Estas son las tres IPS que podrán elegir los profesores en Tunja

Tunja

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, y la Fiduprevisora, anunciaron una ampliación de su red nacional de servicios de salud, la cual ahora cuenta con 2.565 Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) activas y 6.032 sedes habilitadas en todo el país con el fin de optimizar el acceso y la calidad de los servicios médicos para los docentes y sus familias, bajo un enfoque de atención integral y territorial.

El vicepresidente del Fomag, Aldo Enrique Cadena Rojas dijo que lo que se busca es garantizar la cobertura en los 32 departamentos y 246 municipios, lo que permitirá una atención más cercana, oportuna y adaptada a las necesidades locales. “Seguimos fortaleciendo la atención de los docentes y sus familias y hoy, en todo el país, contamos con 6.032 sedes de IPS que hacen parte de la red de prestación de servicios del FOMAG para la atención integral de esta población”.

Uno de los pilares de esta nueva etapa del modelo de salud del FOMAG es la implementación plena del principio de libre elección, mediante el cual los docentes podrán seleccionar el prestador de Atención Primaria en Salud (primer nivel) que mejor se adapte a sus necesidades, su lugar de trabajo o residencia.

Justamente en medio de este nuevo proceso, la ESE Santiago de Tunja está ofertando sus servicios para los profesores.

Marcela Bautista, directora del Sistema de Información y Atención al Usuario de la ESE Santiago de Tunja, explicó cómo se hace este proceso de selección.

“Queremos darles a conocer que la ESE Santiago de Tunja está conformada por nuestro Hospital Metropolitano, ubicado en el barrio San Antonio, más 9 puestos de salud que están ubicados en todo el territorio de la capital boyacense y contamos con los servicios de urgencias, hospitalización y servicios quirúrgicos, además de especialidades de ortopedia, cirugía, anestesiología y ginecología. En cuanto a consulta externa, ofrecemos toda la consulta externa de primer nivel con los servicios de odontología, enfermería, medicina general, psicología, nutrición y los procedimientos menores como inyectología, curaciones, cambio de sondas, el servicio de clínica de heridas y también ofrecemos la consulta especializada con las especialidades de cirugía general, ortopedia, ginecología, anestesiología, nutrición, pediatría, medicina familiar, medicina interna y gastroenterología”.

Recordó la directora la amplia red de centros de salud que tienen en la ciudad de Tunja para los profesores que escojan la ESE Santiago de Tunja como su IPS primaria.

“Centro, Centenario, Libertador, La Fuente, Muiscas, Florencia, Runta y el cero amigable en el barrio San Antonio”.

Los profesores de Tunja podrán elegir entre la ESE Santiago de Tunja, Jersalud y Comfaboy su nueva IPS.