¿Traba en la Reforma Pensional? Petro señala “intereses ocultos” que impiden su firma en 2025

En un contundente mensaje, el presidente Gustavo Petro señaló la existencia de “intereses ocultos” que estarían obstaculizando la aprobación de la reforma pensional, al tiempo que cuestionó el destino de los fondos administrados por entidades privadas.

Durante un evento público que se llevó a cabo en Bucaramanga, este viernes 29 de agosto, el jefe de Estado instó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, a no limitarse a las acciones sobre el sector del carbón, sino a exigir a los fondos privados de pensiones que reinviertan en Colombia los ahorros de los trabajadores, argumentando que “es aquí donde tienen que producir inversión y puestos de trabajo”.

El mensaje de Petro y el futuro de los fondos privados

Petro denunció que fondos privados vinculados a dos bancos ha invertido un 30 % de estos recursos fuera del país, destinando la mitad de los ahorros de los trabajadores a empresas multinacionales “cómplices” que, según sus palabras, “prestan sus dineros y sus productos para hacer bombas y aviones con los cuales están despedazando decenas de miles de bebés en el pueblo de Gaza en Palestina”.

El mandatario advirtió que "ese dinero regresará y será nuestra reforma pensional", si es que no se quiere acatar la voz y la orden que dio el Congreso de la República en sus mayorías de todos los partidos casi, excepto de los mismos de la oposición.

“Hay una orden expresa del Presidente al Departamento de Prosperidad Social (DPS) por el momento, a Colpensiones el año entrante”, sin embargo, “han retenido la ley aprobada por el Congreso dos veces, porque indudablemente existen intereses que no permiten que la ley la firme el presidente este año, quizás pensando en que entonces el pueblo se olvidará, se dedicará a la fiesta electoral”.

¿En qué va la reforma pensional?

La reforma pensional del gobierno Petro está paralizada judicialmente por un fallo de la Corte Constitucional que identificó vicios en su trámite en el Legislativo.

Aunque la Ley 2381 de 2024 fue sancionada el 16 de julio de 2024 por el presidente Petro, la Corte la devolvió a la Cámara de Representantes por un vicio de trámite que ya fue corregido. La plenaria de la Cámara aprobó el pasado 26 de agosto el acta 257 del 28 de junio de 2025, relacionada a la subsanación del proyecto. Falta por aprobar el acta 256 de junio 27 de 2025.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez exigió nuevas pruebas que permitirán evaluar si el proyecto se tramitó conforme a la Constitución. La Corte aseguró que los trámites adicionales son necesarios para garantizar el debido proceso.

En ese sentido, Ibáñez solicitó a la Cámara certificados y aclaraciones sobre cómo se convocaron y se desarrollaron las sesiones del 27 y 28 de junio de 2025. Además, pidió a entidades como el Ministerio de Hacienda, Colpensiones y la Procuraduría rendir concepto técnico o jurídico sobre el contenido y los impactos de la reforma.

En los últimos días, Petro reiteró que Ibáñez estaría dilatando el esta ley que busca implementar un nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez. Al respecto, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, salió en defensa de su colega:

“La justicia es una sola, la Rama Judicial actúa al unísono y siempre hacemos prevalecer la vigencia de la Constitución y la fuerza del derecho”. Añadió que, “como lo viene haciendo, es representar a una rama del poder público, de manera que nosotros deploramos que haya descalificaciones y que por supuesto no se respete las decisiones de la justicia”, indicó el representante del Consejo de Estado.

Desde la Corte explicaron que una vez se aprueben las actas, el Alto Tribunal si los vicios fueron efectivamente subsanados. La verificación de fondo podría tomar varios meses, ya que se estudia intensamente el proceso legislativo y sus posibles vicios. Si se considera favorable, la Corte emitirá sentencia con la entrada en vigor de la reforma pensional.