“Pone en riesgo la independencia”: Ibáñez sobre declaraciones de Petro por la Reforma Pensional

El estudio de la Reforma Pensional continúa siendo la manzana de la discordia entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la Corte Constitucional.

En un nuevo auto, el magistrado sustanciador Jorge Enrique Ibáñez, se refirió a los señalamientos de Petro de estar dilatando la aprobación de la ley Pensional y de tener intereses personales al decretar nuevas pruebas sobre el trámite de subsanación de dicha ley en la Cámara de Representantes.

Respecto a estas acusaciones, Ibáñez manifestó que asume que el presidente las hace en un contexto en el que piden celeridad del proceso, no obstante, eso afecta la independencia y armonía de la Rama Judicial.

“Aunque ese tipo de señalamientos no corresponden a la verdad y resultan por completo ajenos al deber de colaboración armónica que vincula a las ramas del poder público y ponen en riesgo la independencia judicial (..)se entenderá que la intención del señor Presidente y de sus ministros no es otra diferente a expresar su deseo de que se imparta un trámite célere a la acción pública“, indicó el magistrado a través de un nuevo auto.

En ese sentido, el magistrado Ibáñez pidió a la presidencia de la Cámara de Representantes que envíe todas las prubas solicitadas que permitan conocer la legalidad del trámite de la Reforma Pensional en el legislativo en máximo 3 días.

“Con el propósito de atender las preocupaciones expresadas por el señor Presidente de la República relativas a la celeridad del trámite, se fijará un segundo y último plazo, de carácter perentorio, de tres (3) días hábiles para que se alleguen a este despacho las actas aprobadas y debidamente certificadas de las sesiones de los días 27 y 28 de junio de 2025, así como la información que se relacionará en la parte resolutiva y cualquier otro documento que dé cuenta de su trámite y aprobación”, indica dicha orden de la Corte.

