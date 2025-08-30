Ojo al cierre de la vía la línea este domingo entre Quindío y Tolima por competencia ciclística

Armenia

Información relacionada con cierre vial en La Línea entre Quindío y Tolima el día de mañana domingo 31 de agosto con motivo de evento deportivo.

La Mayor Sara Novoa Rojas - Jefe Seccional de Tránsito y Transporte del Quindío indico que “La Seccional de Tránsito y Transporte del Quindío informa a todos nuestros usuarios viales del cierre total del corredor vial de la línea que se realizará el día domingo 31 de agosto desde las 5 de la mañana y hasta la 1 de la tarde y recuerda tomar la vía alterna, Pereira Manizales Alto de Letras”

Estamos hablando de la competencia la Gran Vuelta Reto a La Línea 2025 que se llevará a cabo en el departamento del Tolima y que tendrá como meta el mítico alto de la línea, como en la pasada Vuelta a Colombia en Bicicleta.

Durante el tiempo de cierre que será de seis a siete horas, las autoridades de transito tanto del Tolima como del Quindío recomiendan toma la rutas alternas Ibagué – Mariquita o Manizales – Pereira – Armenia.

En el caso del Quindío el cierre de la línea se iniciará desde el sector de Versalles en el municipio de Calarcá, las autoridades también llaman la atención a los conductores sobre la importancia de la prudencia y precaución en el momento en el que nuevamente se permita el tránsito de los vehículos por este corredor vial